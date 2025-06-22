فرح الصراف تغادر منصة x..فما السبب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - فاجأت الفنانة الكويتية فرح الصراف محبيها ومتابعيها بمغادرة منصة "إكس – تويتر سابقاً"، وعدم التفاعل معهم بمنشوراتها أو بالكشف عن جديدها بالوسط الفني، موضحة أن السبب الرئيسي وراء ذلك هي الأخبار التي تنتشر عليه يوماً بعد الآخر، والتي اعتبرتها محبطة وغير سعيدة.

كيف ودعت فرح الصراف منصة X؟

أحدث الأعمال الفنية لـ فرح الصراف

View this post on Instagram A post shared by فرح الصراف farah alsarraf (@fara7_al_)

عمل درامي مميز

وكتبت فرح الصراف، منشور عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، وعلقت بقولها: " تويتر مع السلامه صاير فعلا x اخبار الدنيا كلها ما تسر للاسف".يُشار إلى أن أحدث الأعمال الفنية التي شاركت بها، كانت مسرحية "المدينة الترفيهية" التي تدور قصتها حول ذكريات جيلَي الثمانينيات والتسعينيات، الذين صنعوا ذكريات طفولتهم في المدينة الترفيهية، التي كانت أكبر واجهة للطفل والأسرة في تلك الفترة الزمنية في إطار استعراضي غنائي معزز بالتقنيات وعناصر السينوغرافيا المبهرة التي نجحت في مساعدة الجمهور بدخول عالم المدينة الترفيهية مجدداً واستعادة أحلى الذكريات، بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين منهم يعقوب عبدالله، بدر الشعيبي، بشار الشطي، أحمد إيراج، فهد الصالح، فرح الصراف، ناصر الدوسري، رهف محمد، عبدالله عباس، محمد الشعيبي، وغيرهم وهي من تأليف مريم نصير وإخراج بدر الشعيبي.كان للفنانةمشاركة درامية مميزة في مسلسل "البيت الملعون"، الذي ظهرت من خلاله بشخصية "نادرة" ابنة "رزان" الفنانة هدى حسين.

ودارت أحداث المسلسل في إطار من الرعب، إثر حادث فاجع، تضطر رزان وولداها للاختباء في منزل قديم غامض، حيث لا يلبثون أن يكتشفوا أن الأسرار الكامنة بين جدرانه هي أقل همومهم الكبيرة، وشارك في بطولة العمل، كوكبة من النجوم، وهم خالد أمين، باسم مغنية، جاسم النبهان، أحمد إيراج، ريم أرحمة وآخرين والعمل من إخراج محمد جمعة، ومن تأليف نجاة حسين.

https://www.instagram.com/p/C9ZneIEKrQK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C9ZneIEKrQK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/C9ZneIEKrQK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

يمكنكم قراءة...Joy Awards 2025.. فرح الصراف لـ الخليج 365: جوائز صناع الترفيه الحدث الأضخم بالعالم

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».