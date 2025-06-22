شيرين رضا ضيف شرف فيلم الشاطر.. ومصطفى غريب يطمح ليكون دوبلير أمينة خليل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - تستقبل صالات السينما المصرية، فيلم "الشاطر" بطولة الفنان أمير كرارة، اعتبارًا من يوم 10 يوليو المُقبل، ليُعد واحدًا من أبرز الأفلام المُرتقب طرحها في موسم صيف 2025، حيث جاء ذلك بعد شهورٍ طويلة من التحضير والتصوير في أكثر من دولة بجانب مصر، مثل اليونان وتركيا، ويطل "كرارة" من خلال هذا المشروع، بشكلٍ جديد ومختلف، في قصة سينمائية تنتمي إلى الأكشن الكوميدي.

شيرين رضا تتعرض لحادث سير في فيلم "الشاطر"

مصطفى غريب يرفض العمل مع غادة عادل

صراع بين أمير كرارة وعادل كرم

قصة وأبطال فيلم "الشاطر"

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"في عز الضهر" يجمع شيرين رضا ومينا مسعود

ويشهدظهور عدد من ضيوف الشرف، لعل أبرزهم الفنانة شيرين رضا، التي تظهر بدور "شيكا" والتي تتعرض لحادث سير، خلال قيادة أمير كرارة للسيارة، وتتعرض لإصابات بالغة.أما، الذي يظهر بدور "دوبلير" مع الفنان أمير كرارة، سيجمعهما مواقف كوميدية عدّة، منها رفضه أنّ يكون "دوبلير" للفنانة غادة عادل، كونه يُفضل للعمل مع الفنانة أمينة خليل، وذلك وسط دهشة وغرابة من "كرارة".تشهد أحداث الفيلم تطورات عديدة، حيث سيتعاون أمير كرارة ومصطفى غريب وهنا الزاهد، في مواجهة إحدى العصابات التي يترأسها الفنان عادل كرم، وذلك في إطار أكشن كوميدي.من تأليف أحمدالجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمدالجندي وبطولة أمير كرارة، هنا الزاهد، عادل كرم،، أحمد عصام السيد وعدد آخر من الفنانين وضيف الشرف خالد الصاوي. وتدور أحداث الفيلم في إطار أكشن كوميدي، وتظهر هنا الزاهد خلال الأحداث بدور فتاة تعمل في سيرك وتقابل أمير كرارة ويخوضان رحلة مليئة بالمطاردات والمواقف الكوميدية.يُذكر أنّتتعاون مع مينا مسعود، في فيلمه الجديد "في عز الضهر"، الذي انطلق عرضه في صالات السينما اعتبارًا من يوم الأربعاء الماضي، حيث حقق في شباك التذاكر نحو مليون ونصف المليون جنيه فقط حتى الآن.

فيلم "في عز الضهر" واجه سلسلة من التأجيلات استمرت أكثر من عامين، حيث انطلق تصوير الفيلم في فبراير من عام 2021 وتم الانتهاء من آخر مشاهده في عام 2022. ويُشارك في بطولته بجانب مينا مسعود، عدد كبير من الفنانين، منهم إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.

يعتبر فيلم "في عز الضهر" هو أول فيلم مصري من بطولة النجم العالمي مينا مسعود، وتدور أحداث الفيلم حول شاب مصري يتم تجنيده في شبكة مافيا دولية ويصبح أصغر عضو فيها، قبل أن يتورط في مهمة خطيرة على الأراضي المصرية، لتتشابك الأحداث بين محاولاته للنجاة وصراعه الداخلي بين الولاء لجذوره ومحاولة الهرب من قبضة المافيا.

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