جوني ديب يتحدث عن علاقته وزواجه من آمبر هيرد.. هناك من يُسيء فهم الحب والعطاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - احتل اسم جوني ديب وآمبر هيرد العديد من عناوين الصحف وأخبار السوشيال ميديا لسنوات، خاصةً بعد محاكمة التشهير العالمية وما تبعته من ردود أفعال وأسرار طفت على الواجهة الإعلامية حينها. ثم ركز كلٌ منهما بعدها على حياته الخاصة وأعماله، ليعود اسمهما مجدداً بعدما أثار جوني ديب الجدل في تصريحات صحفية تذكر فيها علاقته بزوجته السابقة، ودعوى التشهير التي رفعها ضدها بعد أكثر من ثلاث سنوات من صدور الحكم.

جوني ديب يتذكر علاقته بـ آمبر هيرد

في مقابلة نادرة مع صحيفة Sunday Times، تذكر جوني ديب كيف أثرت علاقاته السابقة في حياته، على نظرته إلى "الحب"، وكيف أثر ذلك بدوره على علاقته بـ آمبر هيرد، البالغة من العمر 39 عاماً- اللذان التقيا عام 2011 ثم تزوجا عام 2015، لكنهما انفصلا بعد أكثر من عام بقليل- قبل أن يؤدي طلاقهما إلى معارك قضائية في السنوات التالية.

تحدث النجم البالغ من العمر 62 عاماً عن تجربته الأولى مع الحب واصفاً إياها بالساذجة وواصفاً نفسه بالبليد، وقال: "عندما تكون شخصاً هشّاً مثلي، قد تنظر أحياناً في عيني شخصٍ ما، فترى بعض الحزن والوحدة، وتشعر أنك قادر على مساعدته أو التخفيف عنه. لكنّ الطيبة لا تمر دائماً دون ثمن، فهناك من يسيء فهم الحب والعطاء. بعضهم، حين تقترب منهم بدافع الاهتمام، يبدأ في إسقاط آلامه عليك، فتتحول تلك النظرات الحزينة إلى تصرفات مؤذية. وما ذكرته ليس إلا جانباً صغيراً من حياتي، اخترت أن أتأمله وأفهمه".

وفي حديثه عن معاركه القانونية مع هيرد، وكيف تطورت على الملأ، قال ديب إن الأمر خرج عن السيطرة، وكان عليه فعل ما فعله ليدافع عن نفسه، وأضاف: "إذا لم أحاول تمثيل الحقيقة، فسيكون الأمر كما لو أنني ارتكبت بالفعل الأفعال التي اتُهمت بها. وسيتعين على أطفالي التعايش مع هذا".

وحصر ديب الخيانة التي شعر بها في "ثلاثة" أفراد محددين قال إنهم "أساءوا معاملتي"، موضحاً: "كان هؤلاء الأشخاص في حفلات أطفالي".

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معركة جوني ديب وآمبر هيرد القانونية

انفصل جوني ديب وآمبر هيرد عام 2016، وأشارت ممثلة فيلم "أكوامان" في سبب الانفصال إلى خلافات لا يمكن حلها، وشاركت مزاعم بالعنف المنزلي. توصل الثنائي إلى تسوية طلاق بقيمة 7 ملايين دولار في أغسطس من ذلك العام، ولكن في مارس 2019، رفع ديب دعوى قضائية ضد طليقته بتهمة التشهير بسبب مقال رأي كتبته عام 2018 لصحيفة washington Post عن العنف المنزلي. وعلى الرغم من أن ديب خسر القضية في نوفمبر 2020، إلا أن المحكمة أيدت ادعاءات الصحيفة ووصفتها بأنها "صحيحة جوهرياً"، وشهدت هيرد لدعم هذه الادعاءات. في مارس 2021، رُفضت محاولة ديب لإلغاء القرار.

وعادت القضية مجدداً في أروقة المحاكم بعد أكثر من عام، قدم من خلالها ديب وهيرد ادعاءاتٍ صادمة بالإساءة الجسدية والنفسية والعقلية لبعضهما البعض في أبريل من عام 2022. وبعد محاكمة مثيرة بُثّت مباشرةً على الهواء مباشرة واستمرت ستة أسابيع، صدر حكمٌ في الأول من يونيو أدانت فيه هيرد جميع تهم التشهير الثلاث المتعلقة بمقالها الافتتاحي عام 2018. وأُمرت بدفع تعويضاتٍ قدرها 10.35 مليون دولار، بينما كان على ديب دفع مليوني دولار، نظراً لفوز هيرد بإحدى الدعاوى الثلاث في دعواها المضادة.

قدّم كلٌّ من ديب وهيرد استئنافاً، لكنهما اتفقا في النهاية على تسويةٍ بحلول ديسمبر، تقضي بدفع هيرد مليون دولار لديب، على أن يتبرع بها لعدّة جمعيات خيرية مختلفة.

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