ماذا قالت روبي بعد حفل مهرجان موازين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 01:21 مساءً - أشعلت النجمة المصرية روبي الأجواء في السهرة الافتتاحية للدورة العشرين من مهرجان موازين – إيقاعات العالم، أحد أضخم المهرجانات الموسيقية في العالم العربي، حيث تألقت على مسرح النهضة بالعاصمة المغربية الرباط وسط حضور جماهيري كبير ملأ المدرجات بالكامل.

تفاعل ورسائل شكر

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أغاني مميزة

حفل غنائي

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"إخواتي" آخر أعمال روبي الدرامية

عقب الحفل، شاركت روبي لحظاتها المميزة مع جمهورها عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، حيث نشرت صوراً من الليلة وعبرت عن امتنانها بقولها: "لا يزال طنين من الليلة الماضية يشرفني افتتاح النسخة 20 منالشهير، شكراً لكل الأرواح الجميلة التي شاركتني هذه الليلة التي لا تُنسي". كما حرصت على التقاط صور سيلفي مع المعجبين، ما أضاف لمسة شخصية زادت من تفاعل الجمهور وحماسه.قدمت روبي مجموعة من أشهر أغانيها مثل: "ليه بيداري"، "الليلة حلوة"، "3 ساعات متواصلة"، و"نمت ننه"، وسط تفاعل واسع من الجمهور الذي تمايل على أنغامها. تألقت بإطلالة جريئة بفستان قصير أضفى لمسة مميزة على حضورها، وزادت من حيوية العرض الذي جمع بين الغناء والرقص.من الجدير بالذكر، أن النجمةأحيت في مطلع يونيو الجاري حفلاً غنائياً في العين السخنة بمصر، وتألقت بإطلالة صيفية مرتدية فستانًا قصيرًا لامعًا جمع بين ألوان الفوشيا، البرتقالي، والأصفر بطريقة متداخلة تناسب أجواء الصيف، وأحيت حفلاً آخر في إحدى الجامعات الخاصة، وظهرت بإطلالة جذابة مرتدية فستان أبيض مزين بالورود.تواجدتفى موسم دراما رمضان 2025 من خلال مسلسل "إخواتي" إلى جانب كلّ من: نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، على صبحي، حاتم صلاح، نبيل عيسى، إسلام حافظ، بسنت أبو باشا، عفاف رشاد، أحمد الأزعر، محمد صلاح، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيرين رضا، أحمد حاتم، علي قاسم، ثراء جبيل، والعمل من تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

ودارت أحداث مسلسل "إخواتي" في إطار اجتماعي لايت حول معاناة 4 شقيقات من مشاكل في التعامل مع الرجل، ويسعين لتحقيق أحلامهن الخاصة وسط تحديات الحياة اليومية، لكن تنقلب حياتهن رأساً على عقب بعد مقتل زوج إحداهن كما رأت في المنام، فتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سوياً عن حل لإبعاد تُهمة القتل عنها وسط مفارقات ومواقف غير متوقعة.

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