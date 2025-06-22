كريم فهمي يجسد هذه الشخصية في "220 يوم"

ميرنا وليد - بيروت - يجتمع الممثل المصري كريم فهمي والممثلة الأردنية صبا مبارك، في عمل درامي اجتماعي رومانسي، يدور حول لحظة واحدة قد تغيّر كل شيء، وهو مسلسل "220 يوم"، الذي تدخل به منصة "شاهد" سباق الدراما الصيفية.



وقال كريم فهمي إنه متحمس لعرض المسلسل، وينتظر رد فعل المشاهدين في الدول العربية.

وأضاف كريم فهمي في حديثه لجريدة "الراي" الكويتية مع الزميلة سمر أشرف: "العمل، أراه تجربة درامية اجتماعية مختلفة بالنسبة إليّ، تمس الواقع العاطفي والإنساني بطريقة صادقة ومباشرة، ويتناول العلاقات الزوجية، بشكل مبسط وسيكون قريباً من الناس".

وتابع قائلاً: "أظهر خلال الأحداث، في شخصية روائي، يواجه مواقف اجتماعية متنوعة في حياته الزوجية".

تدور أحداث المسلسل في 15 حلقة، وتروي قصة "أحمد"، الذي يجد نفسه أمام خيار صعب بين حلم طال انتظاره، وواقع يفرض عليه مواجهة قاسية. العمل يستعرض تفاصيل دقيقة من حياة عائلية تهتز تحت ضغوط الزمن والقرارات المصيرية، في حبكة مليئة بالمشاعر والخيارات المستحيلة.

العمل من إخراج كريم العدل، وتأليف محمود زهران، وكتب السيناريو والحوار نديم نادر، ويشارك في بطولته إلى جانب فهمي ومبارك كل من حنان سليمان، علي الطيب، عايدة رياض، يوسف رفعت، ولينا صوفيا، ومن إنتاج شركة الصباح إخوان.

تأتي مشاركة كريم فهمي بعد نجاحه في الموسم الرمضاني بمسلسل "وتقابل حبيب"، بينما تواصل صبا مبارك حضورها اللافت بعد بطولتها لمسلسل "وتر حساس".