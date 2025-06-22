جينيفر أنيستون: "هذا من ضمن قائمة أحلامي"

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من أنها نجمة عالمية مشهورة، وفي رصيدها الكثير من الأعمال التمثيلية الناجحة، التي قدمتها على مدى سنوات طويلة، لا تزال النجمة العالمية جينيفر أنيستون، تسعى إلى تحقيق حلمها في الوقوف على خشبة مسرح برودواي.
في مقابلة لها مع مجلة People، قالت جينيفر أنيستون، البالغة من العمر 56 عاماً، إن لديهاً شغفاً لتجربة المسرح الحي، وترغب كثيراً في تقديم مسرحية على خشبة مسرح برودواي"، وأضافت: "هذا من ضمن قائمة أحلامي، ولكن التحدي هو إيجاد الوقت والقطعة الفنية المناسبة".
وختمت قائلة: "لا بد أن أقوم بذلك يوماً ما".
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