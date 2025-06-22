ميرنا وليد - بيروت - بدأ تحضير الجزء الثاني من مسلسل "وتر حساس"، ومن المقرر أن تغيب بطلة العمل في جزئه الأول الممثلة الأردنية صبا مبارك، عن هذا الجزء، وتحل مكانها الممثلة المصرية غادة عادل.
عن سبب غيابها عن الجزء الثاني من "وتر حساس"، قالت صبا مبارك عبر حسابها الخاص: "حبايبي، ألف مبروك على الجزء الجديد، وعلشان الأسئلة الكتير، أنا طبعا بحب وتر حساس، ونفسي المشروع يفضل مكمل بنجاح كبير..".
وأضافت: "للأسف أنا مرتبطة بأكثر من عمل من السنة اللي فاتت.. وتنسيق الوقت مع هذه الارتباطات كان مستحيل.. ودا السبب اللي مخلانيش أعرف أكمل الجزء الجديد.. متأكدة كالعادة هتعملي مسلسل حلو وناجح ومبروك لأختي وحبيبتي غادة عادل، وبحبكم جدًا كلكم".
كانت هذه تفاصيل خبر صبا مبارك تتحدث عن سبب غيابها عن "وتر حساس".. وهذا ما قالته لـ غادة عادل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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