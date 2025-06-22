مراد مكرم يوجّه هذه النصيحة للرجال

ميرنا وليد - بيروت - نصح الممثل المصري مراد مكرم، الرجال بعدم مناداة المرأة بإسمها في الأماكن العامة، ولفت إلى أنه تعلم ذلك منذ طفولته.



وكتب مراد مكرم على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي: "بوست النهارده مش هيعجب جماعة البنت زي الولد ماهيش كمالة عدد.. بس أنا اتعلمت في صغري إنك عيب لما تنده ست أو بنت في مكان عام باسمها".

وأضاف مراد مكرم: "مش لأنه عورة ولا كل الكلام اللي بيتقال دلوقتي، ولكن لأنه كان عيب تعرف الشارع كله والمحيطين بيكم، باسم البنت أو الست".