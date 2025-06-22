محمد سعد يحسم الجدل: لن أشارك في دراما رمضان إلا بشرط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نفى الفنان محمد سعد الأخبار المتداولة مؤخرًا حول استعداده لتصوير فيلم جديد، أو مشاركته في السباق الرمضاني المقبل، مؤكدًا أنه لم يوقّع على أي عمل حتى اللحظة.

وقال سعد في تصريحات صحافية: “لم أتعاقد إلى الآن على أي عمل سينمائي جديد، وكل الأخبار المنتشرة غير صحيحة، ولا أعلم مصدرها، وحاليًا في مرحلة الاختيار بين أكثر من سيناريو. وأيضًا لم أتعاقد على المشاركة في الموسم الرمضاني المقبل، وشرطي الأساسي لقبول أي عمل هو جودة الورق.”

ويُذكر أن آخر أعمال محمد سعد السينمائية كان فيلم “الدشاش”، من تأليف جوزيف فوزي، وإخراج سامح عبد العزيز، وشاركه البطولة نخبة من النجوم منهم: زينة، باسم سمرة، خالد الصاوي، نسرين طافش، رشوان توفيق، مريم الجندي، وأحمد الرافعي.

ودارت أحداث الفيلم حول شخصية “الدشاش”، الذي يملك ملهى ليليًا ويدخل في صراعات عديدة، إلى أن تواجهه أزمة تقلب حياته، فيسعى للتغيير نحو الأفضل.

أما آخر ظهور درامي له فكان من خلال مسلسل “إكس لانس” في موسم رمضان 2023، من تأليف ورشة بلاك هورس وإخراج إبرام نشأت، وشاركه البطولة: أحمد فتحي، حسام داغر، حسن عبد الفتاح، وسارة درزاوي.

وتدور القصة حول “الحاج حناوي” الشهير بـ”الإكس لانس”، الذي يجد نفسه بالصدفة متورطًا مع عصابة تهريب آثار بعد حادث مفاجئ.