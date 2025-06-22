شكرا لقرائتكم خبر عن الطلاق قربهم من بعض.. كيم كاردشيان في صداقة مع نجمتها المنفصلة جيسيكا ألبا والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الممثلة جيسيكا ألبا، التي تقدمت مؤخرًا بطلب طلاق من كاش وارين، في تكوين صداقة مع كيم كاردشيان، حيث قال مصدر لمجلة لايف آند ستايل: "تواصلت كيم كاردشيان مع جيسيكا بعد انتشار خبر طلاقها".

وأضاف المصدر: "لديهما العديد من الأصدقاء المشتركين، وكانا دائمًا على وفاق، لكن علاقتهما كانت سطحية جدًا، لكن هذا تغير الآن بعد أن أصبحت جيسيكا عزباء"، مشيرا إلى أنها منذ أن أصبحت عازبة، أصبح لدي النجمة البالغة من العمر 44 عامًا، الكثير من وقت الفراغ للخروج والتواصل الاجتماعي أكثر.

وتابع المصدر: "لا يعني هذا أن جيسيكا تحتاج إلى مساعدة اجتماعية، فهي محبوبة للغاية، لكن كونها متزوجة لسنوات عديدة وانشغالها بأطفالها وبناء أعمالها جعلها خارج دائرة الاهتمام، أما كيم وبقية أفراد العائلة فهم سعداء جدًا بمساعدتها بأي شكل من الأشكال، وصداقتهم لها تُعدّ إنجازًا كبيرًا، فقد كانوا يُكنّون لها كل التقدير.. ولا شك أن لديهم علامات الدولار في عيونهم لأن أي شيء يفعلونه معها من المؤكد أنه سيجلب الكثير من المال".

جيسيكا وكاش متزوجان منذ أكثر من ستة عشر عامًا بعد لقائهما في موقع تصوير فيلم "فانتاستيك فور" عام 2004، وتزوجا عام 2008، ولهما ثلاثة أطفال.

وعلي جانب آخر، ألمحت كيم كاردشيان - في وقت سابق - إلى أنها ستتزوج للمرة الرابعة، حيث أطلقت نجمة تليفزيون الواقع، البالغة من العمر 44 عامًا، هذا الخبر المفاجئ خلال الحلقة الأخيرة من برنامجها "ذا كارداشيان"، من بين أزواجها السابقين: دامون توماس، وكريس همفريز، وكانييه ويست.

أثير الموضوع عندما تساءلت مؤسسة SKIMS عن شكل خاتم خطوبتها فى زواجها الرابع والأخير، وكانت برفقة شقيقتها كلوى أثناء حضورهما حفل زفاف أنانت أمبانى وراديكا ميرشانت فى مومباى، الهند، فى يوليو 2024، وفقا لديلي ميل.

كيم كاردشيان