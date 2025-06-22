شكرا لقرائتكم خبر عن "أحمد وأحمد" يجمع ثلاثة من أبطال فيلم العشق والهوى مجددًا في السينما والان مع تفاصيل الخبر

يجمع فيلم أحمد وأحمد للنجمين أحمد السقا وأحمد فهمي الذى ينطلق فى السينمات يوم 2 يوليو المقبل، 3 نجوم من أبطال فيلم عن العشق والهوى الذى تم عرضه قبل 19 عامًا وتحديدًا في 2025، مجددًا في السينما والثلاثة نجوم هم: أحمد السقا وطارق لطفى وغادة عبد الرازق، ليكون الجمهور على موعد لقاء الثلاثى مجددًا ولكن هذه المرة في أجواء من الكوميديا الممزوجة بالأكشن.



عن العشق والهوى

"عن العشق والهوى" من الأفلام الرومانسية البارزة في السينما المصرية بالعرض الحديث، والذى تناول العديد من قصص الحب المتشابكة في اطار اجتماعى درامى بمشاركة العديد من النجوم أبرزهم أحمد السقا، منى زكى، منة شلبى، طارق لطفى، بشرى، مجدى كامل، خالد صالح وعدد آخر من الفنانين والعمل من تأليف تامر حبيب وإخراج كاملة أبو ذكرى.

تدور أحداث فيلم "أحمد وأحمد" في إطار من الكوميديا التى يتخللها مشاهد الأكشن، من خلال قصة أحمد (أحمد فهمي) الذي يعمل مهندس ديكور، ويعود إلى مصر للاستقرار بعد قضاء سنوات في الخارج، ولكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض، يهرع "أحمد" إلى جانبه من أجل ملازمته.

تتوالى الأحداث حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سرًا صادمًا، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسرارًا قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.