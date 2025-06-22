شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاده.. أشرف عبد الغفور.. إمام الدراما التاريخية والدينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأحد الذكرى الـ 83 لميلاد الفنان الكبير الراحل أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا 3 ديسمبر 2023، بعد مسيرة فنية وعطاء وإبداع فني كبير في السينما والدراما والمسرح والإذاعة.

وعلى الرغم من النجاحات الكبيرة التي حققها على مدار مشواره الفني بمختلف الأدوار والأعمال التي قدمها، إلا أن اتقانه الشديد للغة العربية ومخارج حروفها، جعله يساهم بشكل مختلف ومميز في عدد كبير من الأعمال التاريخية والدينية، تخطت الـ 100 كما صرح من قبل أثناء حوار تليفزيوني.

وفي السطور التالية نسلط الضوء على أبرز الأدوار والأعمال التاريخية والدينية التي جسدها:

سليمان الحكيم

شارك الفنان الراحل أشرف عبد الغفور في مسلسل "سليمان الحكيم"، الذي يتدور أحداثه حول قصة حياة نبي الله (سليمان)، والخصائص التي أعطاه الله إياها، وشاركه بطولته: سوسن بدر، أحمد ماهر، عفاف شعيب، سناء شافع، عايدة فهمي، وغيرها من الأعمال، سيناريو وحوار محمد هلال البيلي، إخراج دعاء صلاح.

الإمام الغزالي

أما في مسلسل الإمام الغزالي، جسد الفنان الراحل شخصية "الشيخ الطوسي"، وكانت أحداث العمل تدور في فترة حكم السلاجقة الأتراك في عهد ألب أرسلان، عندما ظهر الإمام الغزالي، وكيفية محاربته للفتن، وشارك في بطولته أيضا: محمد رياض، نيرمين الفقي، أحمد وفيق، أحمد سلامة، بهاء ثروت، بثينة رشوان، وهو محمد السيد عيد، إخراج إبراهيم الشوادي.

عمر عبد العزيز

كما كان مسلسل عمر عبد العزيز من أهم الأعمال التاريخية الدينية التي قدمت، من بطولة النجم نور الشريف، وشارك وقتها النجم الراحل أشرف عبد الغفور في بطولته بدور الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك، وهو من إخراج أحمد توفيق.

بينما جسد شخصية شرف الدين بن تيمية في مسلسل ابن تيمية بطولة النجم عبد الله غيث، عن قصة العالم المسلم ابن تيمية وأبرز المحطات في حياته، وشارك في بطولة العمل أيضا كل من: توفيق الدقن، حمدي غيث، أمينة رزق، سيار الكواري، قحطان القحطاني، وغيرهم، وهو تأليف إبراهيم الترزي، وإخراج جلال غنيم.

هارون الرشيد

وشارك أشرف عبد الغفور في مسلسل هارون الرشيد بطولة النجم نور الشريف، وجسد خلاله شخصية موسى الهادي، وشارك في العمل أيضا: عبلة كامل، محمود الجندي، رشوان توفيق، منى عبد الغني، وغيرهم من الفنانين، عبدالسلام أمين، وإخراج أحمد توفيق.

بالإضافة إلى مشاركاته في مسلسلات "محمد رسول الله"، "الأئمة الأربعة"، "القضاء في الإسلام"، و"عظماء في التاريخ".