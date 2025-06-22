ميرنا وليد - بيروت - يستمر الممثل المصري ياسر جلال، بتصوير مشاهده في مسلسل "للعدالة وجه آخر"، وهو عمل درامي اجتماعي من المقرر عرضه خارج السباق الرمضاني.

ونشر ياسر جلال، مقطع فيديو من كواليس المسلسل، وعلّق قائلاً: "أنا سعيد إن أول مرة اشتغل فيها مع نجمة تكون أروى جودة، عاملة دور جبار ومفاجئ، وجريئة.. بتعمل دور أمي في المسلسل، تخيلوا بقى!.. ربنا يخليكي يا ماما أروى".

المسلسل يتألف من 15 حلقة، من تأليف عمرو الدالي وإخراج محمد يحيى مورو، ومن المتوقع أن يقدم المسلسل وجبة درامية مشوّقة، تحمل مزيجًا من القضايا الاجتماعية والتشويق.

كانت هذه تفاصيل خبر ياسر جلال يعلن عن دور غير متوقع لـ أروى جودة في "للعدالة وجه آخر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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