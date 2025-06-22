هذا ما كشفه عصام السقا عن كواليس التصوير مع تامر حسني

ميرنا وليد - بيروت - يشارك الممثل المصري عصام السقا في فيلم "ريستارت" بطولة تامر حسني وهنا الزاهد ويشارك فيه أيضاً محمد ثروت، باسم سمرة، ميمي جمال، أحمد عزيز، أحمد علي وعدد من ضيوف الشرف بينهم إلهام شاهين، محمد رجب، شيماء سيف، رانيا منصور، توانا الجوهري، والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.
في عرض الفيلم في مصر كان لموقعنا لقاء مع السقا حيث تحدث عن مشاركته في العمل، وعن رأيه بالسوشال ميديا، وعن علاقته بالخيل، كما اختار السقا ما الذي يدفعه للضغط على زر الريستارت في حياته.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
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