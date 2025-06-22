نجمة عالمية تنجو من الموت بعد تعرضها لهذا الحادث الخطير

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ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة الأسترالية ريبل ويلسون، عن حادث خطير تعرضت له، خلال تصوير مشهد في فيلمها الجديد Bride Hard، إذ قد أصيبت في وجهها، ما تطلّب تدخلاً جراحياً.
وقالت ريبل ويلسون، البالغة من العمر 45 عاماً، في مقابلة لها مع مجلة People: "إستمتعت كثيراً بتصوير مشاهد الحركة في الفيلم، فهذا كان جديداً عليّ".
وأضافت: "إلا أنه في آخر ليلة من التصوير، عند حوالى الساعة الثالثة فجراً، وقع حادث خطير أثناء مشهد قتال، إذ قد اصطدم سلاح ناري بوجهي عن طريق الخطأ، وتعرضت لإصابة مباشرة".
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