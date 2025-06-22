بعد توقيفها بقضية مخدرات.. محامي شجون الهاجري يُحذر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد انتشار صورة الفنانة شجون الهاجري على مواقع التواصل الاجتماعي أثناء توقيفها من قِبل الأجهزة الأمنية بتهمة حيازة مواد مخدرة، أصدر محاميها جراح مبارك الواوان تحذيرًا رسميًا دعا فيه إلى التوقف عن تداول أي محتوى يتعلق بموكلته.

وأكد المحامي، في بيان إعلامي، أن تداول الصورة التي ظهرت فيها شجون وهي مكبّلة اليدين وإلى جانبها مواد مخدرة، يُعد انتهاكًا لحقوقها، مشيرًا إلى أن التحذير يشمل الصور، الأخبار، أو أي محتوى آخر يرتبط بهذه القضية، مضيفًا أن من يخالف ذلك قد يتعرض للملاحقة القانونية.

ويأتي هذا التحذير عقب موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ انقسمت الآراء بين داعمين للفنانة اعتبروا نشر الصورة تشهيرًا متعمّدًا يهدد مستقبلها الفني، وبين من رأى أن شجون مواطنة كويتية ويجب تطبيق القانون عليها كأي شخص آخر.

وشهدت الأزمة تضامنًا من عدد من النجوم الذين أطلقوا حملة دعم للفنانة، مطالبين باحترام خصوصيتها وعدم الانسياق وراء التشهير، فيما تواصل وزارة الداخلية الكويتية متابعة مجريات التحقيق في القضية.