أحمد حلمي يُكرَّم في الدار البيضاء.. “نغوص في الحكايات ونُغيّر الواقع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شارك الفنان أحمد حلمي جمهوره لحظات تكريمه في مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي، عبر مقطع فيديو نشره على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، حيث أعرب عن سعادته بهذا التكريم الذي جاء ضمن فعاليات الدورة السادسة للمهرجان، والتي اختُتمت مؤخرًا في المغرب.

وأعرب حلمي في تعليقه عن امتنانه قائلاً: “شكراً جزيلاً مهرجان الدار البيضاء للفيلم العربي على هذا التكريم وهذا الاستقبال الجميل الحافل.. بحبكم من كل قلبي، واستمتعت جداً بالماستر كلاس بحضوركم.”

وخلال فيديو التكريم، ظهر حلمي متحدثًا أمام الجمهور عن مهنة التمثيل ودورها الإنساني والفني، قائلاً: “أنا سعيد جداً بوجودي هنا، نعمل في مهنة جميلة جداً، كلها مشاعر، نرى من خلالها حياة الناس، ونغوص في الحكايات ونُغيّر الواقع. هذه الشغلانة مهمة جداً، ليس فقط للممثلين، لكن للمؤلفين والمخرجين وكل صنّاع الفيلم، لأنهم يؤثرون في حياتنا.”

ويُعد هذا التكريم محطة جديدة في مسيرة أحمد حلمي الفنية، التي تميزت بتنوعها بين السينما والمسرح والتلفزيون، حيث استطاع عبر أعماله أن يترك بصمة واضحة في وجدان الجمهور العربي، بفضل أدائه المميز وقدرته على الجمع بين الكوميديا والدراما بأسلوب فريد.