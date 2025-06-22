روبي تُشعل منصة النهضة.. افتتاح “كامل العدد” لمهرجان موازين

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ليلة استثنائية، أحيت الفنانة روبي حفل افتتاح الدورة العشرين من مهرجان “موازين” بالمغرب، في واحد من أضخم العروض الغنائية التي شهدتها منصة النهضة بالعاصمة الرباط، حيث امتد الحفل حتى ساعات الفجر الأولى وسط تفاعل جماهيري كبير، ورفع شعار “كامل العدد”.

وقدّمت روبي خلال الحفل مجموعة من أبرز أغانيها التي حققت نجاحًا لافتًا في مسيرتها، ومنها: “قلبي بلاستيك”، “ليه بيداري كده”، “إنت عارف ليه”، “يالرموش”، و”يا ليالي”، وسط تفاعل واسع من الجمهور المغربي.

وفاجأت روبي الحاضرين بإعلانها عن عمل غنائي جديد ستطرحه خلال موسم الصيف، بعد تقديمها لأغنية “الليلة حلوة”، وقالت على المسرح: “دي كانت أغنيتي الصيف اللي فات، هسمعكم أغنيتي الجديدة اللي هتنزل في الصيف ده”، ثم غنّت جزءًا منها قالت فيه: “جوة حتة مش هقول أنا فين.. سحرنا وخطف العين”، ما أشعل حماس الجمهور.

روبي تُواصل بهذا النشاط الفني اللافت تعزيز حضورها في الساحة الغنائية، وتعد جمهورها بصيف موسيقي واعد.