نوال تطلق “أنا والصيف”.. 3 أغنيات جديدة بتعاونات مميزة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت قيثارة الخليج نوال ميني ألبوم جديدًا يحمل عنوان “أنا والصيف”، عبر المنصات الرقمية بالتعاون مع شركة روتانا للصوتيات. ويضم الألبوم ثلاث أغنيات جديدة تجمع بين الكلمة الراقية واللحن الأصيل، بمشاركة نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين في الخليج.

جاءت الأغنية الأولى بعنوان “ما أجملك”، وهي من كلمات بدر بورسلي، ألحان مشعل العروج وتوزيع جيهون.

أما الأغنية الثانية “ما هو وقتك”، فكتبها سعود النايف، ولحّنها فيصل المحمد، وقام بتوزيعها العبقري عمر صباغ.

وتختتم نوال الألبوم بأغنية “وسط جدة”، من كلمات عبدالله الملحم، ألحان مشعل العروج وتوزيع د. عدنان عبدالله.

وعلّقت نوال بعد صدور الألبوم برسالة شكر عبر حساباتها الرسمية، جاء فيها: “شكرًا لكل من شاركني في إنتاج الميني ألبوم، ملحنين، شعراء، موزعين، ومهندسي الصوت، والشكر موصول لشركة روتانا، وعلى رأسهم أخوي سالم الهندي. أتمنى تعجبكم الأغاني وتحبونها.”

العمل يُعد إضافة جديدة لمسيرة نوال الفنية الحافلة، ويأتي ضمن سلسلة من الإصدارات الصيفية التي تراهن فيها على إحساسها المميز وتنوّع اختياراتها.