حسين الجسمي يحدث تفاعلاً بتغريدة من 3 كلمات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثار الفنان الإماراتي حسين الجسمي تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي بعد نشره تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس”، قال فيها: “من ستر رُحِم”، وهي عبارة موجزة حصدت أكثر من 5.5 ملايين مشاهدة خلال ساعات.

وعلى الرغم من أن الجسمي لم يذكر أي اسم في تغريدته، ربط الجمهور منشوره بخبر توقيف الممثلة الكويتية شجون الهاجري، والذي تصدّر عناوين الأخبار، خاصة بعد تداول صورتها عقب القبض عليها بتهمة حيازة مواد مخدّرة ومؤثّرات عقلية بقصد التعاطي. وعلّق أحد المتابعين على تغريدة الجسمي قائلاً: “ربي يفرج عليها ويشفيها يا رب، إن شاء الله ترجع أحسن وأقوى.”

وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت في بيان رسمي عن ضبط مواطنة بحوزتها مواد مخدّرة ومؤثّرات عقلية بقصد التعاطي، في إطار جهودها المستمرة لمكافحة آفة المخدرات. وأوضحت الوزارة أن الضبطية جاءت بعد عمليات تحرٍّ ومتابعة، وتم العثور بحوزة المتهمة على مادة الماريجوانا، مادة الكوكايين، ومؤثّرات عقلية أخرى.

ورغم أن البيان لم يذكر الاسم صراحة، فإن وزارة الداخلية الكويتية نشرت صورة المتهمة عبر حساباتها الرسمية، ما أكد هوية الموقوفة، التي تبيّن أنها الممثلة شجون الهاجري، إحدى أبرز نجمات الدراما الخليجية، والتي تتمتع بجمهور واسع في الكويت والعالم العربي.

وتتواصل التفاعلات حول القضية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات من الجمهور بالدعاء لها، وآمال بأن تنال الدعم اللازم لتجاوز هذه الأزمة.