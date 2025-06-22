جاك سبارو في مدريد.. جوني ديب يرسم البسمة على وجوه الأطفال

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة إنسانية مؤثرة، فاجأ النجم العالمي جوني ديب الأطفال النزلاء في مستشفى “نينيو خيسوس” للأورام في العاصمة الإسبانية مدريد، حيث ظهر أمامهم متقمصًا شخصية “جاك سبارو” الشهيرة التي جسدها في سلسلة أفلام Pirates of the Caribbean.

وحرص ديب على تقديم الشخصية بكل تفاصيلها، وكأنه خرج للتو من مغامرة في مياه الكاريبي إلى قاعات المستشفى، حيث أبهج الأطفال بحركاته وحيله وأسلوبه الفريد، ما دفع بعضهم إلى تقليد أدائه والتفاعل معه بحماسة وفرح.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع وجود جوني ديب في إسبانيا للمشاركة في تصوير فيلمه الجديد Day Drinker من إخراج مارك ويب، والذي يتم تصويره في جزر الكناري ومدينة بيلانوبا في إقليم كاتالونيا. وقد شوهد مؤخرًا في مدريد برفقة النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز، التي تتقاسم معه بطولة العمل.

ويُعرف ديب بعلاقته المميزة مع الوسط السينمائي الإسباني، حيث سبق أن حظي بدعم كبير من صناع السينما هناك خلال الأوقات العصيبة التي مر بها، لا سيّما خلال أزمته القانونية التي لفت أنظار العالم. وقد توّج هذا الدعم بمنحه جائزة “دونوستيا” الفخرية ضمن فعاليات مهرجان سان سيباستيان السينمائي الدولي عام 2022، تكريمًا لمسيرته الفنية.

من جهتها، نشرت محافظة مدريد على منصة X (تويتر سابقًا) مقطع فيديو يوثّق لحظة زيارة ديب وتفاعله مع الأطفال، وعلّقت: “مفاجأة جديدة في مستشفى نينيو خيسوس، المستشفى الساحر.”