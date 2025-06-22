أصالة تكشف كواليس “ضريبة البعد”: “نمت ساعتين يوميًا لـ3 أسابيع”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في مقابلة مع برنامج ET بالعربي، تحدّثت النجمة السورية أصالة عن معاناتها خلال تحضيرات ألبومها الجديد “ضريبة البعد”، مشيرة إلى أنها لم تكن تنام سوى ساعتين فقط في اليوم طوال ثلاثة أسابيع متواصلة.

وقالت أصالة: “لي 3 أسابيع كنت بنام في اليوم ساعتين، يمكن هذا أكثر ألبوم أخذ من روحي ومجهودي ووقتي”، مؤكدة أنها عاشت حالة من القلق والتوتر الشديد.

وأضافت أن الألبوم يحمل بين أغنياته الكثير من المشاعر والتجارب الشخصية، أبرزها خيبات الأمل وخيانة الأصدقاء، وعلّقت: “كلام فارغ مش بس للحب… كل مرة بحس الأغاني لحد”.

ويترقّب الجمهور صدور الألبوم الذي تم الانتهاء من تسجيله، وتعاونت فيه أصالة مع شركة روتانا. ويضم العمل باقة متنوعة من الأغاني بينها: “كلام فارغ”، “ضريبة البعد”، “اكتفاء بالنفس”، “ما وحشتكش”، “العنب الساقع”، “حوسة إيه دي”، “أحبك أكرهك”، “أنا هنساك”، “حبة حبة”، و”مش وحشة”.