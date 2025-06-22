جيجي حديد في لحظات ممتعة مع ابنتها: ربيع مليء بالحب والاحتفالات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شاركت عارضة الأزياء الأميركية من أصل فلسطيني، جيجي حديد، متابعيها على “إنستغرام” سلسلة من الصور العائلية الدافئة مع ابنتها كاي، البالغة من العمر أربع سنوات، معلّقةً: “عبر الربيع”، في منشور لاقى تفاعلاً واسعًا من الجمهور وزملائها في الوسط الفني.

الصور أظهرت جانبًا عفويًا من حياة حديد كأم، حيث ظهرت برفقة كاي، ابنتها من المغني البريطاني زين مالك، وهما تقضيان وقتًا مميزًا في “سنترال بارك” بنيويورك، إلى جانب لحظات من اللعب بجانب جدول مائي، وتناول الكعك احتفالًا بنهاية العام الدراسي، بالإضافة إلى صورة عفوية لكاي في المنزل وسط بعض الماعز.

ومن اللقطات اللافتة، صورة “قائمة إفطار كاي” المصورة بطريقة مرحة، والتي تضمنت اختيارات الإفطار الخاصة بالطفلة الصغيرة، حيث أُدرجت “ماما” كـ”الطاهية التنفيذية” للقائمة.

المنشور لم يخلُ من لمسة جيجي حديد الاحترافية كواحدة من أشهر عارضات الأزياء في العالم، حيث تضمن صوراً من مشاركتها في حفل “ميت غالا”، وكذلك إطلاق حملتها الإعلانية الجديدة مع علامة “هافاياناس”.

وحظيت لحظات الأمومة التي شاركتها جيجي بإشادات واسعة في قسم التعليقات، حيث كتبت أختها غير الشقيقة سارة فوستر: “قائمة إفطار كاي رائعة!”، بينما وصفتها عارضة الأزياء إلسا هوسك بـ: “أفضل أم!”

المنشور عكس مزيجًا نادراً بين الحياة العائلية الحميمة والتألق المهني الذي تحافظ عليه جيجي حديد، مؤكداً أنها تنجح في الجمع بين عالم الموضة وأمومتها بأسلوب فريد.