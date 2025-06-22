الملك تشارلز يُهنئ الأمير وليام بعيد ميلاده.. صورة نادرة ورسالة مقتضبة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لفتة مميّزة لفتت الأنظار، وجّه الملك تشارلز الثالث تهنئة علنية لنجله ولي العهد الأمير وليام بمناسبة عيد ميلاده الثالث والأربعين، ناشرًا صورة نادرة له عبر الحساب الرسمي للعائلة المالكة البريطانية على منصة “إكس”، مرفقة برسالة مقتضبة جاء فيها: “عيد ميلاد سعيد لأمير ويلز!”

وظهرت في الصورة غير الرسمية ملامح التأمل على وجه الأمير وليام، وهو جالس في أحضان الطبيعة الريفية، مرتديًا قميصًا أزرق فاتح بأزرار وسروالًا كحليًا، مع لحية خفيفة أثارت انتباه المتابعين واعتُبرت من البعض خطوة جريئة وغير معتادة ضمن البروتوكول الملكي.

وتأتي هذه التهنئة بعد أيام من تجدد الحديث على وسائل الإعلام عن تعليق ساخر نُسب إلى الملكة الراحلة إليزابيث الثانية عند ولادة الأمير وليام، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على لحظات قديمة من أرشيف العائلة المالكة.

وكان الأمير وليام قد عاش أسبوعًا حافلًا بالأنشطة الملكية قبيل عيد ميلاده، حيث شارك نهاية الأسبوع الماضي في مراسم “استعراض العلم” (Trooping the Colour)، كما انضم إلى موكب عربات “رويال أسكوت” يوم الأربعاء، ضمن التقاليد السنوية التي تواكب المناسبات الرسمية للعائلة الملكية.