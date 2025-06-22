شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج أب أرمل يتولى تربية طفليه في مسلسل كتالوج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح مسلسل كتالوج على منصة نتفليكس يوم 17 يوليو المقبل، الذى ستدور أحداثه حول حكاية يوسف (محمد فراج)، أب يجد نفسه فجأة في مواجهة مسئولية تربية طفليه بعد رحيل زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور).

وبما أنه بعيد عن تفاصيل حياة أطفاله اليومية، ويعجز عن التواصل معهم، بالتالى يشعر يوسف بالضياع والارتباك، خاصة أنه يعثر على سلسلة من الفيديوهات التي سجّلتها أمينة قبل وفاتها؛ التى تتضمّن نصائح حول تربية الأطفال، لتصبح هذه الفيديوهات دليله اليومي، وتساعده على تخطي ألم الفقد، وبالتالى تعيد ربطه بطفليه، وتكشف له جانبًا من ذاته لم يكن يعرفه.

يتتبع مسلسل كتالوج تعقيدات الحياة الأسرية العربية؛ دراما تمزج بين لحظات من الكوميديا الخفيفة والمشاعر الإنسانية العميقة، وبعد رحيل الأم، تنكسر المعادلة، وتُلقى المسؤولية كاملة على عاتق الأب، ويُدفع إلى صميم التجربة، أن يكون حاضرًا، مسؤولًا، وأن يعيد اكتشاف دوره من جديد، وسط إدراكٍ متزايد بأن تربية الأطفال ليست مهمة فردية، بل مسؤولية جماعية.

وليست هناك وصفة واحدة للأبوة، ولا حلول مثالية؛ فقط تجارب تُعاش، ومحاولات صادقة، وأبناء لا ينتظرون الإجابات، بل قلبًا حاضرًا يحتويهم ويصغي إليهم بصدق.

المسلسل من إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتأليف أيمن وتار، ويضم "كتالوج" نخبًة من النجوم، محمد فراج (يوسف)، وضيفة المسلسل ريهام عبد الغفور (أمينة)، وتارا عماد (هويدا)، وخالد كمال (حنفي)، وبيومي فؤاد (جورج)، وسماح أنور (أم هاشم)، وصدقي صخر (تامر)، ودنيا سامي (هالة)، وعلي البيلي (منصور)، وريتال عبد العزيز (كريمة)، وأحمد عصام السيد (أسامة).