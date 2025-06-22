شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جسار يبدأ تحضيرات ألبومه الجديد ويجهز حفلات غنائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ النجم اللبناني وائل جسار التحضيرات لتسجيل أغاني ألبومه الجديد، حيث يعمل حاليًا على الاستماع إلى مجموعة من الأغاني لاختيار الأنسب منها للبدء بالتسجيل.

وفي سياق متصل، يستعد وائل لإحياء سلسلة حفلات غنائية، يكون أولها في التجمع الخامس، حيث من المقرر أن يقدم خلالها مزيجًا من الأغاني الجديدة والقديمة التي يعشقها جمهوره.

هذا وطرح وائل جسار مؤخرًا، أغنية بعنوان "100 إحساس جديد"، من كلمات الشاعر هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي أحمد عبد السلام، والميكساج والماسترينج خالد سند.

وكان قد طرح وائل جسار أغنية بعنوان "كل وعد" وهي من كلمات رفيق نجيب، ألحان أحمد زعيم، توزيع ومكساچ وماستر وسام عبد المنعم.

وطرح جسار قبلها أغنية رومانسية بعنوان "حد يحينى"، على موقع "يوتيوب" ومنصات الموسيقى المختلفة، والأغنية من كلمات محمد الشافعى وألحان وتوزيع إسلام رفعت، وهندسة صوتية ماهر صلاح.

وطرح أيضًا أغنية بعنوان "لو تخاصمني" على موقع يوتيوب، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات وألحان لؤى الجوهري، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع محمود يحيي أغنية تحمل اسم "أنا مش مصدق"، على يوتيوب والأغنية من كلمات منصور الشادى، وألحان وليد سعد، وتوزيع مكس وماستر أحمد إبراهيم.