شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يتفقد نادى نقابة المهن التمثيلية فى حضور أشرف زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، السبت، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بجولة تفقدية داخل نادي نقابة المهن التمثيلية، وكان في استقباله أيضاً عدد كبير من الفنانين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك للوقوف على أوضاع النادي الحالية، ومناقشة احتياجات التطوير ورفع كفاءته.



اشرف زكى وإيهاب فهمى ووزير الشباب والرياضة



وزير الشباب والرياضة فى نادى نقابة الممثلين

وتفقد وزير الشباب والرياضة بصحبة الدكتور أشرف زكي خلال الجولة على المرافق الإنشائية والخدمية للنادي، وتعرّف على أبرز التحديات التي تواجهه، مشدداً على أهمية الحفاظ على دور النادي كمنارة ثقافية وفنية تسهم في دعم الإبداع والفن في مصر.

في سياق متصل أكد وزير الشباب والرياضة خلال جولته التفقدية، أن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بدعم القوى الناعمة، وعلى رأسها الفن والثقافة، باعتبارها أحد الركائز الأساسية لبناء الوعي المجتمعي وتعزيز الهوية الوطنية.