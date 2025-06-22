أيمن زيدان في أحدث ظهور له برفقة حفيده في شوارع دمشق.. وهذا تعليقه

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 02:53 صباحاً - بعيدًا عن الأضواء وفي لحظات عائلية خاصة سعيدة، نشر الفنان أيمن زيدان عبر حسابه على إنستغرام صورتين له وهو ممسك بيد حفيده الصغير وهما يسيران معًا في أحد شوارع دمشق أحب المدن إلى قلبه كما وصفها في تعليقه. وبدا الفنان أيمن زيدان سعيدًا بحفيده الصغير حيث ارتسمت ابتسامة كبرى على وجهه تعبر عن مدى سعادته به وحنانه، وهو يصطحبه كما يبدو في الصورتين من الحضانة.

أيمن زيدان يسيران في شوارع دمشق

"مع حفيدي في دمشق أحب المدن الى قلبي"، هكذا علق الفنان أيمن زيدان على الصورة التي نشرها عبر حسابه على إنستغرام. الصورة أظهرت الفنان أيمن زيدان وحفيده من الخلف وهما يسيران جنبًا إلى جنب في شوارع دمشق أحب المدن إلى قلبه.

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أيمن زيدان: حفيدي فجر... بهجة المتبقي من مشوار الحياة الوعر

وفي صورة أخرى نشرها أيضًا على إنستغرام ظهر الفنان أيمن زيدان وهو يسير في شوارع دمشق مع حفيده. وأظهرت الصورة التي التقطت من الأمام ملامحهما بشكل واضح حيث بدت الابتسامة تغمر وجه الفنان أيمن زيدان بحفيده. وبدا ذلك واضحًا من خلال الصورة ومن التعليق الذي كتبه أيمن زيدان عليها حيث وصف حفيده بكل حنان وبالبهجة التي تذلل الصعوبات في ظل مشوار ما تبقى من الحياة الصعب قائلًا: " حفيدي فجر ... بهجة المتبقي من مشوار الحياة الوعر". وقد حظيت الصورتان اللتين نشرهما أيمن زيدان برفقة حفيده الكثير من التعليقات والإعجاب من متابعيه ومن زملائه الفنانين ومنهم الفنانة سوزان نجم الدين التي شبهت الطفل فجر بالقمر وذكرت أنه شبيه بجده وعلقت " ماشاءالله قمر..طلع لجدو". الفنانة شكران مرتجى علقت بدورها على الصورة وكتبت "نورت"بمعنى أن دمشق نورت بوجوده. ووضعت ايموجي الوجه المبتسم مع القلوب الحمراء.

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أيمن زيدان يسجل بصمة في التمثيل والإخراج والكتابة أيضًا

على صعيد آخر، وكما سجّل نجومية في التمثيل والإخراج، يسجل الفنان أيمن زيدان بصمة بالكتابة أيضًا حيث وقّع مؤخرًا وضمن أمسية ثقافية وبحضور محبيه وجمهوره ووسائل الإعلام والشخصيات الأدبية كتابه "حواجز عابرة" وذلك في معرض أبو ظبي الدولي للكتاب. وهو عبارة عن مجموعة قصصية قصيرة متنوعة المواضيع حول تفاصيل الحياة اليومية وما يرافقها من تقلبات.

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أيمن زيدان شخصية استثنائية في مسلسل "ليالي روكسي"

وكان الفنان أيمن زيدان أطلّ في رمضان الفائت بمسلسل "ليالي روكسي" من البيئة الشامية بدور عطا بك الذي يملك صالة سينما ومكتبة ومنتج أول فيلم سينمائي في سوريا قامت ببطولته "توتة" (سلاف فواخرجي) حيث تدور أحداث المسلسل في العام 1928 بزمن الاستعمار الفرنسي حول إنتاج أول فيلم سينمائي في سوريا والصعوبات التي رافقته.

ويسلط المسلسل الضوء على شارع روكسي والقصص التي شهدتها العائلات التي كانت تسكنه وصراعاتها والنفوذ بينها. المسلسل من بطولة أيمن زيدان وسلاف فواخرجي ودريد لحام ومنى واصف وعبد الفتاح المزين وهدى الشعراوي وجوان الخضر ومحمد خير الجراح وصباح بركات وليلى سمور ومجد فضة وريم عبد العزيز وحازم أيمن زيدان وزوجته لمى بدور وعدنان أبو الشامات وجيني إسبر وإبراهيم الشيخ ومحسن غازي ورنا ريشا وعلا سعيد والعديد من الفنانين الآخرين وهو من تأليف وإخراج محمد عبد العزيز وإنتاج شركة قبنض.

وقد أبدع أيمن زيدان بدور عطا بك الذي كان يجمع بين الرجل الرومانسي الذي لا يتوانى عن البوح بمشاعر الحب وفي آن واحد هو الرجل الذي يتمتع بالصلابة والحكمة والهيبة والوقار ويشكل صمام الأمان للكثير من سكان شارع روكسي الذين يلجأون إليه لدى وقوعهم في مشاكل وأزمات عدة لأنهم يجدون الأمان والحل لديه ولحمايتهم من غريمه فرزات بك الذي يلعب دوره الفنان عبد الفتاح المزين والذي يهابه أهل الحي بسبب تسلطه واستقوائه عليهم والظلم الذي كان يمارسه عليهم. وكان يشعر دوماً بالمنافسة مع عطا بك ويغار منه ويحاول تدبير المكائد له للإيقاع به ولكنه لم يكن يفلح بمخططاته.

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