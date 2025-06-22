بصوت هيفاء وهبي وبوسي.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 02:53 صباحاً - طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" الأغنية الدعائية الرسمية بعنوان "يا أحمد" اليوم السبت 21 يونيو، في خطوة تسبق عرض الفيلم المقرر في 2 يوليو القادم.

الأغنية الدعائية لفيلم "أحمد وأحمد"

الأغنية تؤديها النجمتان هيفاء وهبي وبوسي، وهي أول تعاون غنائي بينهما، بمشاركة أحمد السقا وأحمد الفهمي وذلك ضمن الحملة الدعائية للفيلم المنتظر، كُتبت الأغنية بواسطة منة عدلي القيعي، ولحّنها أحمد طارق يحيى، بينما تولى الإنتاج حمدي بدر.

البرومو الدعائي لفيلم "أحمد وأحمد"

كشف البرومو الدعائي عن ملامح شخصيات فيلم "أحمد أحمد" الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، حيث غلبت على مشاهد البرومو أكشن أحمد السقا المعتاد، وأيضاً كوميديا أحمد فهمي المنتظرة، فيما كشف البرومو عن مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم غادة عبد الرازق التي ظهرت بالبرومو وهي تقوم بحركات استعراضية على المسرح، وأيضاً وجود مشاركة للفنان طارق لطفي، فيما تقدم جيهان الشماشرجي دور خطيبة أحمد فهمي.

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قصة وأبطال فيلم "أحمد وأحمد"

تدور أحداث الفيلم حين يكتشف أحمد (أحمد فهمي) سراً صادماً، أن خاله أحمد (أحمد السقا) هو العقل المدبّر لإمبراطورية إجرامية خفية. ولأن خاله يعاني من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنّب أعداءً خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهم، وذلك يجعل الثنائي يعيشان مغامرات كوميدية مليئة بالأكشن.

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فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة: أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، حاتم صلاح، أحمد الرافعي، أحمد عبد الوهاب، رشدي الشامي، وضيفا الشرف طارق لطفي، غادة عبد الرازق، والعمل إشراف على الكتابة أحمد عبد الوهاب وكريم سامي (كيمز)، وتأليف أحمد درويش، ومحمد عبدالله سامي، وإخراج أحمد نادر جلال.

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أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجهاً لوجه في السينما

يُعد فيلم "أحمد وأحمد" أول الأفلام التي يلتقي من خلالها أحمد السقا وأحمد فهمي لأول مرة وجهاً لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائي في أكثر من عمل كضيوف شرف، حيث كان أحمد السقا ضيف شرف فيلم "سمير وشهير وبهير" لـ أحمد فهمي، كما كان أحمد فهمي ضيف شرف مسلسل "جولة أخيرة" للنجم أحمد السقا، والذي عُرض على إحدى المنصات الرقمية، كما شارك أحمد السقا في فيلم "عصابة الماكس" كضيف شرف.



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