سعاد حسني.. صاحبة الألف وجه التي أصبحت أيقونة سينمائية

الموهبة التي نجحت في التربع على عرش السينما

9 أفلام سينمائية وضعت سعاد حسني بقائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 02:53 صباحاً - من النادر أن تجد أحداً يختلف على موهبة الفنانة الراحلةأو ما كانت تتمتع به كفنانة شاملة قدمت كافة أنواع الفنون، ما بين التمثيل والغناء والاستعراض، وأن تنجح في كل ذلك؛ لتُصبح أيقونة سينمائية حقيقية ونموذجاً يُحتذى به من فنانات في أجيال مُتعاقبة.مع نهاية فترة الخمسينيات جاء الظهور الأول للفنانة سعاد حسني في السينما من خلال فيلم "حسن ونعيمة" أمام المُطرب محرم فؤاد، ومنذ ظهورها الأول نجحت في لفت الأنظار إليها لتلقائيتها الشديدة في الأداء، مما جعل العديد من المُخرجين يرشحونها في المشاركة ببطولة العديد من الأفلام السينمائية أمام كبار نجوم زمن الفن الجميل.وفي غضون سنوات قليلة نجحت الفنانةفي أن تُصبح واحدة من نجمات السينما المصرية، وقد شهدت فترة الستينيات فقط مُشاركتها ببطولة 56 فيلماً سينمائياً، كما كوَّنت ثُنائيات سينمائية مع كبار النجوم، ومن أبرزهم رشدي أباظة، صلاح ذو الفقار، حسن يوسف.يُمكنكم قراءة: حسن يوسف .. نجاح لا ينسى مع سعاد حسني و4 أفلام ضمن قائمة أفضل 100 فيلموعلى مدار فترتي السبعينيات والثمانينيات نجحت الفنانةفي أن تُحافظ على مكانتها كواحدة من نجمات السينما المصرية، واستغلت موهبتها بشكل كبير لاستكمال مسيرتها السينمائية، ولمعت أمام نجوم تلك الفترة ومن أبرزهم عادل إمام، أحمد زكي، محمود عبد العزيز، حسين فهمي ونور الشريف.وعلى الرغم من نجاح الفنانة سعاد حسني في تجسيد شخصية البنت "الدلوعة، الشقية" والمشاركة ببطولة العديد من الأفلام الرومانسية، إلا أنها كانت لها وجهة نظر أخرى في المُشاركة ببطولة أفلام هامة بتاريخ السينما المصرية.وقد شاركت الفنانةفي بطولة 9 أفلام سينمائية تم اختيارها ضمن قائمة أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد عام 1996 والتي تعاونت من خلالها مع كبار النجوم والمُخرجين، والأفلام هي: "القاهرة 30 – 1966، الزوجة الثانية – 1967، غروب وشروق – 1970، زوجتي والكلب – 1971، الاختيار – 1971، خلي بالك من زوزو – 1972، الكرنك – 1975، على من نطلق الرصاص – 1975، أهل القمة – 1981".وقد رحلت عن عالمنا الفنانةفي مثل هذا اليوم 21 يونيو عام 2001 عن عمر ناهز الـ58 عاماً بعد مسيرة استمرت لما يتجاوز الثلاثين عاماً، قدمت خلالها ما يُقارب من الـ 90 فيلماً سينمائياً ومسلسل تلفزيوني وحيد، وعلى الرغم من رحيلها تظل سعاد حسني حاضرة دوماً في قلوب كل عُشاقها في الوطن العربي.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».