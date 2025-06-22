إيناس عز الدين تعلن إصابتها بقطع في ملتحمة العين.. إليكم التفاصيل

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 02:53 صباحاً - أعلنت المطربة إيناس عز الدين، صباح اليوم السبت 21 يونيو، عن إصابتها بقطع في ملتحمة العين المحيطة بالقرنية، عبر منشور مؤثر ‏على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك".‏

إيناس عز الدين تُعلن الخبر

شاركت إيناس عز الدين صوراً توضح حجم الإصابة، مرفقةً بتعليق جاء كالتالي: "الحمد لله كثيراً.. قطع في ملتحمة العين حصل‏‏".

وتابعت تعليقها ‏بتأثر شديد قائلة: "العيب فيا أنا عارفة.. أنا عايزه أعيط".‏



ثم تابعت إيناس، بعد إعلانها الخبر بمنشور آخر معلنة تقبل القدر حيث قالت: "الله المُبتلي.. والله الشافي.. والله الحافظ.. ابتلاؤه عدل ورحمة وتخفيف ذنوب.. فالحمد لله رب العالمين على كل ما يرزقنا به (حتى ابتلاؤه لنا رزق )".‏



لم تكن الإصابة الأولى التي تتعرض لها

تأتي إصابة إيناس عز الدين ضمن سلسلة من الأخبار المحزنة لمحبيها؛ حيث أعلنت أمس الجمعة 20 يونيو، إصابتها بنزيف في القولون، مما استدعى ‏الاعتذار عن أداء حفلاتها الغنائية، وذلك حسب ما أعلنته على حسابها الخاص بموقع التواصل الاجتماعي الـ"فيسبوك" حيث قالت: "أعتذر جداً ‏عن باقي مواعيد حفلاتي النهارده أنا من إمبارح دخلت في هجمة ونزيف قولون تقرحي وحاولت آجي على نفسي وأشتغل علشان عندي التزامات بحفلات وخلصت ‏أول حفلة النهارده، وعدت بسلام ونجاح وفي تاني حفلة النزيف اشتد عليا وكنت بيغمى عليا لولا ستر الله وكملتها للنهاية بالعافية فبعتذر عن استكمال باقي حفلات ‏اليوم وبعتذر لفرقتي العزيزة".‏



يمكنك قراءة.. إيناس عز الدين تبيع آخر قطعة ذهب تملكها بالمزاد العلني لعلاج الطفلة سيلين.. صور

"كفايك تعبت".. فيديو كليب منتظر لـ إيناس عز الدين

ومن المنتظر طرح فيديو كليب الخاص بأغنية "كفايك تعبت" لـ إيناس عز الدين خلال الأيام القليلة المقبلة؛ حيث سيُعرض عبر قناتها ‏الرسمية على يوتيوب وجميع منصات التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع مشاركتها في حفل "ليلة في حب مصر" بدار الأوبرا يوم 30 ‏يونيو، تأتي أغنية كفايك تعبت من إنتاج شركة لايف ستايلز والشيخ فهد الزاهد ومن كلمات محب غبور، ألحان عمر عادل، توزيع محمد ياسر والكليب من إخراج جميل جميل المغازي.‏



لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».