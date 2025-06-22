دانييلا رحمة تنشر صورًا مؤثرة جمعتها بوالدها من حفل زفافها بمناسبة يوم الأب

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 02:53 صباحاً - بمناسبة الاحتفال بـ يوم الأب، نشرت الفنانة دانييلا رحمة عبر حسابها على إنستغرام صورتين جمعتاها بوالدها الفنان المعتزل يوسف رحمة تعودان من حفل زفافها من الفنان ناصيف زيتون الذي جرى في 1 يوليو من العام 2024. وقد حصدت الصورتان تفاعلًا كبيرًا من محبيها. وأجمع متابعوها على إعجابهم بالصورتين متمنين يوم أب سعيد لوالد دانييلا والعمر المديد والصحة له.

لقطات مؤثرة جمعت بين دانييلا رحمة ووالدها



الصورتان اللتان نشرتهما الفنانة دانييلا رحمة للمرة الأولى من حفل زفافها وجمعتاها بوالدها الفنان المعتزل يوسف رحمة، جاءتا مؤثرتين وتختصران كل مشاعر الحب والحنان من الأب لابنته والعكس صحيح.

ففي إحداها، بدا والد الفنانة دانييلا رحمة متأثرًا وهو يحتضن ابنته بكل مشاعر الأبوة في يوم زفافها لاسيما أنها مشاعر يعيشها الأب في حفل زفاف ابنته، خاصة أن كلًا من دانييلا وأسرتها يعيشان في بلدين مختلفين. فأسرة دانييلا مستقرة في أستراليا فيما هي تقيم في لبنان. وهي دائمًا في كل مقابلاتها تأتي على ذكر أفراد أسرتها وتعبّر عن اشتياقها لهم. كذلك ظهر في الصورة نفسها التأثر على ملامح وجه دانييلا التي احتضنت والدها بكل عاطفة في لحظات مؤثرة جمعتهما.

أما في الصورة الثانية، فكان الأب وابنته متعانقين. وظهرت ملامح وجه والدها بوضوح مترافقة مع التأثر البادي عليه. فيما كانت العروس دانييلا مغمضة العينين وهي تشعر بالسعادة والتأثر بين أحضان والدها. وقد علقت دانييلا على الصورتين "روحي وقلبي. يوم أب سعيد لكَ يا والدي. أنت كل شيء في حياتي.

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نبذة عن الفنان يوسف رحمة والد الفنانة دانييلا رحمة

الفنان يوسف رحمة اشتهر في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي بصوته الجبلي المميز القوي وأغانيه الجميلة. ولد في ضيعة عيناتا شمال لبنان. ثم هاجر يوسف رحمة أثناء الحرب اللبنانية إلى أستراليا حيث يمكث فيها لغاية الآن مع عائلته باستثناء دانييلا التي فضلت الرجوع إلى بلدها لبنان حيث شكّل انطلاقتها الفنية ونجوميتها. وتنشر دانييلا على صفحتها الكثير من الصور والفيديوهات التي تجمعها بوالدها سواء في مناسبات عائلية أو وهو يغني في الحفلات.

View this post on Instagram A post shared by Daniella Rahme دانييلا رحمه (@daniellarahme)



وبالرغم من اعتزاله الفن نسبياً، يشارك الفنان يوسف رحمة غالبية الأحيان في حفلات خيرية وحفلات الزفاف العائلية والحفلات التي يدعى إليها في أستراليا. ويذكر أن موهبته بدأت تظهر بعمر مبكر حيث كان يغني في نادي الضيعة. فلاحظ الجميع أنه يتمتع بصوت جميل وكان يبلغ من العمر 14 عاماً تقريباً.

اشتهر الفنان يوسف رحمة بصوته الجبلي القوي وله العديد من الأغاني الخاصة منها "خطبوها" و"حرامي" و"شمالي يا شمالِ لبنان"، "دارك وين وإنتِ منين"، "كذابين ولاد الحارة".

وقد لاقت هذه الأغاني نجاحاً منقطع النظير . علماً أن أغنيتي "خطبوها" و"كذابين ولاد الحارة" من ألحان الموسيقار الراحل ملحم بركات الذي كانت تربطه علاقة صداقة عائلية بالفنان يوسف رحمة على مدى سنوات طويلة وفق ما أكده. وقدعرف يوسف رحمة بأداء لون المواويل اللبنانية التراثية.

في زمن الحرب اللبنانية، هاجر والد الفنانة دانييلا رحمة الفنان يوسف رحمة إلى أستراليا حيث أسس عائلته هناك. وكان يغني للجالية اللبنانية في أستراليا ويحيي العديد من الحفلات فيها. ولكن دانييلا اختارت العودة مجدداً إلى بلدها بعد انتخابها ملكة جمال الجالية العربية في أستراليا عام 2009 وملكة جمال الإغتراب في لبنان عام 2010 لتبدأ مشوارها في بلدها بعالم الفن. ووالدها يفتخر بها وبإنجازاتها ونجوميتها. في حين وصفته دانييلا مرة قائلة:" والدي من أجمل الأصوات وكان من أجمل الشباب في لبنان". وتمنت دانييلا لو يعود والدها إلى الساحة الفنية اللبنانية مجدداً. وذكرت مرة أنها تأسف لضياع معظم أرشيفه الفني في لبنان وقت الحرب.

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