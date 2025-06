احتفالاً بـ يوم الموسيقى.. أبرز الأفلام السينمائية التي دارت أحداثها في إطار موسيقي

Singin' in the Rain

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 22 يونيو 2025 02:53 صباحاً - دوماً ما كانتمن أهم الفنون التي عرفتها الإنسانية، وكانت المُعبّر الحقيقي عن مشاعر وأحاسيس الإنسان بالعديد من المواقف، وقد أُطلق عليهالما لها من أهمية كبيرة في تهذيب المشاعر الإنسانية.وفي يوم 21 يونيو من كلّ عام، يحتفل العالم بـ، وهو اليوم الذي يتم فيه التعريف بأهمية الموسيقى ودورها في الحياة، وعلى الرغم من أن السينما نوعٌ فني آخر قائمٌ بذاته، إلا أن الموسيقى تظل من أهم عناصر الأفلام السينمائية الناجحة والهامة. وعلى مدار تاريخ السينما العالمية، تم تقديم عدد كبير من الأفلام السينمائية التي دارت أحداثها في إطار موسيقي، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير؛ احتفالاً بـ يوم الموسيقى.يعَد فيلم "Singin' in the Rain" واحداً من أبرز الأفلام الموسيقية، ومن كلاسيكيات السينما العالمية، وقد تم عرضه عام 1952. "ودارت أحداث الفيلم في إطار موسيقي كوميدي رومانسي، وجاء من إخراج وتصميم رقصات جين كيلي، وستانلي دونين. وشارك ببطولته عددٌ كبير من الفنانين، ومن أبرزهم: جين كيلي، دونالد أوكونور، ديبي رينولدز، جين هاجين.ونجح الفيلم في تقديم صورة لـ هوليوود في أواخر فترة عشرينيات القرن الماضي بشكل مرح وسعيد؛ حيث يعرض حياة ثلاثة فنانين يعيشون مرحلة الانتقال من الأفلام الصامتة إلى الأفلام الناطقة.وشهدت فترة الستينيات تقديم واحد من أفضل الأفلام الأمريكية الموسيقية، وهو فيلم "The Sound of Music" وتم عرضه عام 1965، وجاء الفيلم من إنتاج وإخراج روبرت وايز. وكتب سيناريو الفيلم إرنست ليمان. وجاء الفيلم من بطولة: جولي أندروز، كريستوفر بلامر، ريتشارد هايدن، بيغي، شارمين كار، إليانور باركر.وجاءت أحداث الفيلم مقتبسة من مسرحية موسيقية من تأليف ريتشارد رودجرز. وتدور أحداث الفيلم حول عائلة "تراب" وحياة مربية لسبعة أطفال، وزواجها في النهاية من والدهم الكابتن "جورج فون تراب"، وهروبهم أثناء ضم النمسا لألمانيا عام 1938.يُمكنكِ قراءة اليوم العالمي للموسيقى: تعرّفي إلى قصته وبداياته وأهدافهيعَد فيلم Moulin Rouge واحداً من أبرز الأفلام الرومانسية التي دارت أحداثها في إطار موسيقي. وقد شارك ببطولته عددٌ كبير من نجوم العالم، ومن أبرزهم: نيكول كيدمان، إيوان مكريغور، ريتشارد روكسبيرج. وجاء الفيلم من إخراج باز لورمان. وتم عرضه عام 2001.وتدور أحداث فيلم Moulin Rouge حول شاعر يُدعى "كريستيان"، ويقع في حب امرأة تُدعى "ساتين"، وهي نجمة الملهى الليلي "مولان روج"، ومُصابة بمرض شديد. وكان الفيلم قد ترشح للعديد من الجوائز، منها 8 ترشيحات لجائزة الأوسكار، وحصد اثنتين منها.عُرض فيلم Chicago عام 2002، والذي دارت أحداثه في إطار موسيقي، حول عالم الشهرة والفساد في شيكاغو خلال عصر نجاح وانتشار موسيقى "الجاز". وجاء الفيلم من بطولة: رينيه زيلويغر، كاثرين زيتا جونز، ريتشارد جير.وقد نال الفيلم استحساناً كبيراً من النُقاد والجمهور على حدٍ سواء. وقد حصد الفيلم عدداً كبيراً من الجوائز، ومن أبرزها 6 جوائز أوسكار، من ضمنها جائزة أفضل فيلم عام 2003.يعَد فيلم "West Side Story" من أبرز الأفلام الموسيقية التي تم إنتاجها خلال السنوات الأخيرة؛ حيث تم عرضه عام 2021. و جاء الفيلم من إخراج ستيفن سبيلبرغ. وسيناريو توني كوشنر.كما يعَد الفيلم ثاني الأفلام الروائية الطويلة، والتي تم اقتباسها من مسرحية ويليام شكسبير "روميو وجولييت". وقد شارك ببطولته: أنسيل إلغورت، راشيل زيجلر.