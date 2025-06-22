باريس هيلتون تستحوذ على هذا القصر الخيالي في بيفرلي هيلز..سعره مرتفع جداً

ميرنا وليد - بيروت - قامت النجمة العالمية باريس هيلتون بشراء عقار فاخر في بيفرلي هيلز مقابل 63. اختبار يكشف قوة حياتك الجنسية في 3 دقائق فقط 1 مليون دولار.

يتميز هذا المنزل بإرث هوليوودي عريق ويقع داخل مجمع بيفرلي بارك السكني المغلق والحصري.

هيلتون، رائدة الأعمال والوريثة البالغة من العمر 44 عامًا، أصبحت المالكة الجديدة لهذا العقار الممتد على مساحة ستة أفدنة.

يحتوي المنزل على 12 غرفة نوم و20 حمامًا، ما يجعله واحدًا من أكثر العقارات تميزًا في المنطقة.

هذا الشراء يعكس أسلوب الحياة الفاخر الذي تشتهر به هيلتون، ويضيف عقارًا استثنائيًا إلى ممتلكاتها المتنوعة في أرقى مواقع لوس أنجلوس.



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