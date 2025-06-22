شكرا لقرائتكم خبر عن رامز جلال ينتهى من تصوير فيلم بيج رامى وطرحه فى السينمات خلال صيف 2025 والان مع تفاصيل الخبر

انتهى النجم رامز جلال اليوم السبت، من تصوير آخر مشاهد فيلمه الجديد بيج رامي الذى انطلق بعد عيد الفطر الماضي، حيث استغرق التصوير ما يقرب من الشهرين، ومن المقرر الانتهاء من عمليات المونتاج وتجهز الفيلم للعرض قريبا وتحديد في موسم صيف 2025 السينمائي.



فيلم بيج رامي من بطولة رامز جلال، بسمة بوسيل، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، وهدى الإتربى، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والفيلم من تأليف فاروق هشام ومصطفى عمر وإخراج محمود كريم وتدور الأحداث في إطار كوميدى غير تقليدي كعادة أفلام رامز جلال.



رامز جلال قدم آخر أفلامه، "أخي فوق الشجرة" الذي تم عرضه في يناير 2023، وشارك في بطولته نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، بيومي فؤاد، محمد ثروت، ويزو، إسلام إبراهيم، ياسمين رحمي، وائل العوني، ميريت عمر الحريري حمد فتحي أبو الريش، عبد الباسط حمودة بشخصيته الحقيقية، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.



ويتعاون رامز جلال مع المؤلفين فاروق هاشم ومصطفى عمر لأول مرة، حيث يشتهر فاروق ومصطفى بالكتابة سويا فى الأعمال الكوميدية بالدراما التليفزيونية أبرزها: "لهفة" بطولة دنيا سمير غانم، "هربانة منها" بطولة ياسمين عبد العزيز ، "خلصانة بشياكة" بطولة أحمد مكي وهشام ماجد وشيكو، "ربع رومى" بطولة مصطفى خاطر، "إسعاف يونس" بطولة محمد أنور، و"عمر و دياب" بطولة على ربيع ومصطفى خاطر وغيرها من الأعمال.



رامز جلال مع المؤلفين فاروق هاشم ومصطفى عمر



رامز جلال وفاروق هاشم