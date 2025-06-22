شكرا لقرائتكم خبر عن فات الميعاد الحلقة 7.. محمد على رزق يقنع فدوى عابد بعدم الشهادة فى المحكمة ضد أخيه والان مع تفاصيل الخبر

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل فات الميعاد، الكثير من الأحداث، حيث قررت سماح "فدوى عابد" أن تذهب للمحكمة وتشهد ضد مسعد "أحمد مجدي"، وعندما علم زوجها منعم" محمد علي رزق" حاول إقناعها بأن قرارها خطأ، وسيؤدي لحدوث فجوة كبيرة في العائلة، ومن الممكن أن يصل الأمر لطلاقهما، وخوفا على بيتها قررت سماح ألا تذهب إلى المحكمة، بالرغم أن بسمة "أسماء أبو اليزيد" ذهبت إليها قبل الجلسة بنصف ساعة تتوسل إليها، ولكن فشلت في ذلك.

وكانت قد بدأت الحلقة السابعة من مسلسل فات الميعاد، برفع بسمة "أسماء أبو اليزيد" قضية طلاق للضرر، على زوجها مسعد "أحمد مجدي"، حيث اتهمته بضربها، وطلب القاضي شهوداً على الواقعة، ففكرت بسمة في بائع الخضار وزوجته والذي سمع مشاجرتهم وحاول فضها، ولكن رفضت حماتها عبلة "سلوى محمد على" أن يتدخل، كما فكرت في زوجة منعم "فدوى عابد" لتشهد معها.

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبد الحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

وكانت آخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "النص"، للنجم أحمد أمين، الذي عرض ضمن السباق الرمضاني الماضي 2025، ويشاركهما بطولته كل من: صدقي صخر، حمزة العيلي، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي، ويستند المسلسل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، حيث يستلهم أحداثه من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، ومن إنتاج شركة أروما والمنتج محمد جبيلي.



مسلسل فات الميعاد