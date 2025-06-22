شكرا لقرائتكم خبر عن زينة تواصل تصوير فيلم "الشيطان شاطر" فى شوارع وسط البلد والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنانة زينة تصوير مشاهدها في فيلمها الجديد "الشيطان شاطر" في شوارع وسط البلد بالقاهرة، وتجسد زينة خلال أحداث الفيلم دورا مختلفا تمامًا عن ما قدمته من قبل، حيث تجسد شخصية مذيعة تُدعى فريدة وتجمعها العديد من المواقف الكوميدية والدرامية مع الفنان أحمد عيد خلال أحداث الفيلم.

وتدور أحداث الفيلم في إطار درامي مشوّق، تتخلله مواقف كوميدية طريفة تجمع النجمة زينة بعدد من أبطال العمل، ما أضفى على الأحداث طابعًا ممتعًا يجذب انتباه الجمهور.

الفيلم بطولة زينة، أحمد عيد، محمود حميدة، محمد أنور، عبد العزيز مخيون وعدد من النجوم تأليف لؤي السيد وإخراج عثمان أبو لبن.

جدير بالذكر أن آخر أعمال زينة هو مسلسل "العتاولة 2"، وهو من بطولة كل من الفنان أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، مصطفى أبو سريع، هدى الإتربي، ثراء جبيل، مريم الجندي، أحمد كشك، مي القاضي، زينب العبد، المسلسل من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج أحمد خالد موسى.



