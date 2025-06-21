سعد لمجرد يطلق احدث أعماله الفنية.. "ريسكينا"

ميرنا وليد - بيروت - طرح الفنان المغربي سعد لمجرد احدث أعماله الفنية و هي اغنية تحمل إسم "ريسكينا"، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب.



أغنية "ريسكينا" من كلمات محمد امير، ألحان صلاح مجاهد و لازارو، توزيع زوهير حسادي، و ميكس و ماستر مدارا.

و تقول كلمات الأغنية:

دازت ليام شاب شعري

و مشات سنيني

تا مخلوقة فيك مقدرات

تنسيني

لقلبك انايا Fidel

فرجوعك باقي عوال

عارفك تانتيا تبغيني



انا وياك ريسكينا فالبابور بجوج

فالبابور بجوج يلعب بينا الموج

مشيتي انت وليت كيف طير انا غريب

معنديش حبيب . معنديش حبيب

اش ربحنا ملبعاد غير قوليلي

ملي رحتي زاد طوال عليا ليلي

وحيد و معندي گانة

حاضي موري المكانة

نستنى ليوم لي توليلي



انا وياك ريسكينا فالبابور بجوج

فالبابور بجوج يلعب بينا الموج

مشيتي انت وليت كيف طير انا غريب

معنديش حبيب . معنديش حبيب



يعلم الله قليبك واش جرالو

واش جرالو يا لكبيدة راني مريض

قوليلي شكون هادا لي ينسا غزالو

ينسا غزالو باغي نشوفك من جديد

