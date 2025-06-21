بيونسيه تجدّد شراكتها مع "ميّاس" في عروض باريس.. تعاون عالمي يتألّق من جديد

ميرنا وليد - بيروت - في خطوة جديدة تعكس تميّزها العالمي، سطعت فرقة "ميّاس" اللبنانية مجددًا إلى جانب النجمة العالمية بيونسيه من خلال سبع لوحات راقصة مبهرة قدّمتها ضمن حفلاتها الأخيرة في العاصمة الفرنسية باريس.

الفرقة، بقيادة مؤسسها ومدربها نديم شرفان، أبدعت في تقديم عروض راقصة جمعت بين الحسّ المسرحي والفن البصري، من بينها رقصة خاصة على أنغام أغنية "Drunk in Love"، إلى جانب لوحات أخرى جذبت أنظار الجمهور وأحبست الأنفاس.

ويأتي هذا التعاون ليعزّز الشراكة الفنية الناجحة بين "ميّاس" وبيونسيه، والتي انطلقت أولى محطاتها في دبي، لتتواصل لاحقًا عبر جولات عالمية متتابعة، جسّدت الثقة المتبادلة بين الطرفين وتُرجمت بإطلالات مشتركة لافتة.

وخلال العروض المقامة في "Stade de France"، خطفت "ميّاس" الأنظار أمام جمهور يومي تجاوز ١٢٠ ألف متفرج، ليبلغ العدد الإجمالي لحضور الحفلات الثلاثة أكثر من ٣٦٠ ألف شخص، في مشهد حيث تلتقي الحداثة بالأصالة ضمن عروض ساحرة.

وفي تعليق له، عبّر نديم شرفان عن فخره قائلًا:

"وضعنا روح ميّاس في هذه الرقصات. وقوفنا إلى جانب إحدى أعظم نجمات العالم للمرة الثانية يجعلنا فخورين بأنفسنا وبالإبداع اللبناني. أشكر بيونسيه على ثقتها المتجددة، وأعدها بأن الإبهار الذي اعتادته من ميّاس سيتضاعف في كل محطة جديدة تجمعنا".

وأضاف شرفان:

"لم تكن التجربة سهلة على الإطلاق. واجهنا صعوبات كبيرة في السفر بسبب الحرب المحيطة، وأشكر شركة طيران الشرق الأوسط التي وقفت إلى جانبنا وسهّلت وصولنا إلى الحفل في اللحظات الحرجة، كي نكمل عملنا ونمثل بلدنا بأفضل صورة".

وفي سياق موازٍ، كشف شرفان عن استعدادات الفرقة لإطلالة مميزة على أرض الوطن، قائلاً:

"رغم كل النجاحات العالمية التي حققناها، يبقى لبنان هو الحلم الأكبر. الوقوف أمام أهلنا وجمهورنا له نكهة مختلفة. لذلك، نكثّف حاليًا تدريباتنا استعدادًا للقاء جمهورنا في مهرجان الأرز الدولي مساء ١٩ تموز، حيث نعدكم بعروض تليق بثقتكم ورؤيتكم لفنّ ميّاس".