أصالة كامل تحتفل بعيد ميلادها مع زوجها وإبنتها بأجواء من الفرح

ميرنا وليد - بيروت - إحتفلت مقدمة البرامج وعارضة الأزياء والممثلة المصرية أصالة كامل بعيد ميلادها الـ 30 مع زوجها و إبنتها و بعض الاصدقاء باجواء من الفرح، حيث شاركت جمهورها بعض اللحظات الجميلة من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، و خطفت إبنتها الانظار بلطافتها، غلا أنها لم تكشف عن وجهها.
و علقت أصالة على المنشور بالقول: "اليوم، بلغتُ الثلاثين. لطالما حلمتُ أنه في هذا العمر، سأنال كل ما تمنيتُه - وها أنا ذا، أحمل أعظم نعمة على الإطلاق، طفلتي الصغيرة. محاطة بالحب، وزوجي الرائع، وعائلتي التي تُسندني. الامتنان لا يُوصف.يبدو هذا الفصل وكأنه وعدٌ تحقق. شكرًا لك يا رب، على توقيتك المثالي. إلى الثلاثين - ألطف وأقوى عام حتى الآن".
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