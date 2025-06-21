بسبب إيمينيم.. هذا الرجل سيقضي بقية حياته في السجن!

ميرنا وليد - بيروت - يقضي رجل اقتحم منزل مغني الراب و النجم العالمي إيمينيم بعض الوقت في السجن بعد صدور حكم قضائي ضده.

وفي التفاصيل، حُكم على ماثيو ديفيد هيوز، البالغ من العمر 32 عامًا، بالسجن من 15 إلى 30 عامًا بتهمة اقتحام منزل من الدرجة الأولى، ومن 3 إلى 7 سنوات ونصف بتهمة المطاردة المشددة.

ستُنفذ العقوبتان تباعًا، ما يجعل الحد الأدنى لعقوبته 18 عامًا، كما يُمنع هيوز من التواصل مع إيمينيم.

تعود الحادثة إلى عام 2020، حين اقتحم هيوز منزل إيمينيم في كلينتون وأخبره بنيته قتله، وقال إيمينيم إنه اعتقد في البداية أن المتسلل ابن أخيه، ثم اصطحبه إلى الخارج بعد أن أدرك الحقيقة.



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