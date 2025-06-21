درة التونسية بالحجاب.. هذا ما تحضر له

ميرنا وليد - بيروت - اطلت الممثلة التونسية المقيمة في مصر درة زروق على متابعيها من خلال مجموعة صور شاركتها معهم عبر حسابها الخاص، كشفت من خلالها عن ملامح شخصيتها في العمل الجديد الذي تسارك فيه و هو فيلم يحمل إسم "الست لما" و ذلك من كواليس التصوير، و علق محمسةً الجمهور لهذا الدور بالقول: "فاطمة، فيلم الست لما،تصوير خلف الكواليس ،فاطمة هي شخصيتي الجديدة في الست لاما".



وفي وقت سابق، شاركت الممثلة التونسية المقيمة في مصر درة زروق الجمهور مجموعة صور من حفل زفاف الممثلة المصرية أمينة خليل والمصور المصري أحمد زعتر.

وقد لفتت درة الأنظار بإختيارها لفستانها المميز، ونشرت صور مع مجموعة من الممثلين الذين حضروا الحفل، كما أطلت برفقة زوجها رجل الأعمال المصري هاني سعد بظهور علني يعد نادراً لهما سوياً.

وعلقت درة على المنشور مهنئة العروسان وقالت: "ايه اليوم الحلو ده، مبروك للثنائي الجميل أمينة خليل وأحمد زعتر، حبيبتي أتمنى لكما حياة مليئة بالحب والسعادة، اللّهم بارك لهما واحفظهما".

