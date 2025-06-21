تامر حسني يتألق تحت سفح الأهرامات.. حفل جماهيري لا يُنسى

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في واحدة من أنجح سهرات صيف 2025، أطلّ النجم تامر حسني في حفل استثنائي أُقيم تحت سفح الأهرامات، وسط حضور جماهيري كثيف تفاعل مع عرضه من اللحظة الأولى وحتى الختام.

وصعد تامر إلى المسرح وسط صيحات الحاضرين، وقدّم مجموعة من أبرز أعماله الغنائية التي شكّلت محطات مهمة في مسيرته، منها: “حلو المكان”، “معلمين”، “هرمون السعادة”، “أكثر حاجة بحبها فيكي”، “المقص”، و”بشوقك”، وغيرها، في أجواء طغى عليها الحماس والتفاعل الكبير من الجمهور.

وشارك تامر متابعيه عبر “إنستغرام” بلقطات من كواليس الحفل، وكتب تعليقًا جاء فيه: “كل النجاح إن شاء الله.. عقبالكم كلكم تعملوا مشاريع لحياتكم وآجي أغنيلكم يوم افتتاحها”.

ويأتي هذا الحفل المميز بعد النجاح الذي حققه تامر مؤخرًا في حفله بالكويت ضمن فعاليات مهرجان “ليلة عمر”، بمشاركة النجم تامر عاشور، والذي اعتُبر من أقوى حفلات الموسم في الخليج.

يواصل النجم المصري تامر حسني حصد النجاحات من خلال أغنيته الجديدة “حلال فيك”، التي حققت رقمًا قياسيًا لافتًا على “يوتيوب”، متجاوزة 12 مليون مشاهدة، وسط انتشار واسع على مواقع التواصل الاجتماعي وتفاعل كبير من الجمهور في مختلف الدول العربية.

وتُعد الأغنية الإصدار الرابع من ألبومه المنتظر “لينا معاد”، كما تشكّل جزءًا أساسيًا من فيلمه السينمائي الجديد “ريستارت”، ما يمنحها بعدًا فنيًا مزدوجًا يجمع بين التعبير الموسيقي والدرامي في آنٍ واحد.

أما فيلم “ريستارت”، فهو من تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج سارة وفيق، ويُشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، ميكا، ومحمد ثروت، ضمن عمل يجمع بين الكوميديا والرومانسية.

تأتي “حلال فيك” كإحدى المحطات البارزة في حملة تامر الترويجية لألبومه الجديد، الذي يكشف عنه تدريجيًا، وسط ترقّب كبير من جمهوره. ويبدو أن حسني يخطّط هذا العام لانطلاقة فنية متكاملة تمزج بين الغناء والسينما، تعكس رؤيته الفنية الشاملة، وقدرته المستمرة على التجديد والبقاء في صدارة الساحة الفنية.