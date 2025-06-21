شكرا لقرائتكم خبر عن كريم الشناوى: عبد الرحيم كمال أشاد بـ"لام شمسية" وقال لى أنا فى ضهرك والان مع تفاصيل الخبر

قال المخرج كريم الشناوي خلال ندوة صناع مسلسل لام شمسية في المركز الكاثوليكي، إن الكاتب عبد الرحيم كمال رئيس الرقابة على المصنفات الفنية شاهد أول خمس حلقات من مسلسل لام شمسية، وعبّر عن إعجابه الشديد بالعمل، قائلاً له: "مشروع رائع، بالتوفيق أنا في ضهرك"، وهو ما مثل دعماً معنوياً كبيراً لفريق العمل.

وأضاف الشناوي، إن التصنيف العمري للمسلسل لم يكن كما كانوا يتمنون، إذ كانوا يأملون في تصنيف أقل ليصل لجمهور أوسع، لكن القرار النهائي كان للرقابة.

كما ثمن الشناوي دعم المجلس القومي للمرأة للمسلسل، مؤكدا أن هذا الدعم منحهم شعورا بالحماية، مشيدا بإشادة الدكتورة مايا مرسي بالعمل ومحتواه.

وكشفت الكاتبة مريم نعوم أن مسلسل لام شمسية كان من المفترض تقديمه عام 2020، إلا أن العمل تأجل لأسباب متعددة، ليبدأ التصوير بعد ذلك بفترة.

وأوضحت نعوم أن المشروع حظي بحماس كبير من المنتج محمد سعدي منذ بدايته.

وأضافت نعوم أن قصة المسلسل خضعت لمعالجات متعددة داخل ورشة الكتابة، حيث شارك فيها أكثر من كاتب، مشيرة إلى وجود نقاشات مستفيضة حول نهاية العمل، خاصة فيما يتعلق بمصير شخصية "وسام"، التى قدمها الفنان محمد شاهين موضحة أنهم كانوا يميلون إلى أن ينال جزاءه، وهو ما تم مناقشته مطولاً مع المخرج كريم الشناوي.

وحرص عدد من أبطال وصناع مسلسل لام شمسية على حضور ندوة يقيمها المركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال، ومنهم الفنان محمد شاهين ويسرا اللوزى وثراء جبيل وفاتن سعيد ويارا جبران وسلمى زكى والطفل علي البيلي، والمخرج كريم الشناوى، ويدير الندوة الناقد الفني محمود عبد الشكور .

وكانت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر قد قررت تسليط الضوء على الأعمال الدرامية الهادفة ذات الرسالة الإنسانية، عن طريق إقامة ندوات خاصة مع أبطالها وصنّاعها، لمناقشتها مع جمهور المشاهدين المُهتمين بتلك الأعمال.

وقد تم اختيار هذا المسلسل تحديداً لتناوله من منظور إنساني بعض القضايا الاجتماعية الهامة، خاصة أنه تطرق إلى موضوعات لم تكن تقدم من قبل بجرأة، وطرح قضايا مهمة شديدة الحساسية تشغل فكر الشارع والمواطن المصري ألا وهي التحرش بالأطفال، حيث وضعنا صُنّاع المسلسل أمام المرآة لمواجهة تقاعسنا وتخاذلنا مع تلك المواضيع، والتحديات التي تواجهنا بسبب خوفنا من صورتنا أمام المجتمع، بحبكةٍ درامية متميّزة وتكامل كافة عناصره الفنية وتماسكها بسرداً درامياً مشوقاً.

مسلسل لام شمسية تم عرضه في موسم رمضان الماضى، وهو من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.



المركز الكاثوليكى