شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد: مفهوم العالمية مختلف من فنان للآخر وهدفى إمتاع الجمهور وليس قتل الملل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير عيد في جلسة نقاشية تحت اسم "صنع في مصر سمع حول العالم"، قائلا: "مفهوم العالمية يختلف من كل فنان للآخر، وبالتالي يجب على كل شخص أن يعرف ما يريد، والمكان الذى يريد أن يصل له، وبالتالي مع وضع الخطط المناسبة يجد أنه بدأ الوصول للإجابات التي يريدها، وفى اعتقادى ما يؤخر العديد من الفنانين هو أنه يرى نفسه كـ"براند"، وهذه من أكبر المشاكل التي تعطله، لأن الفنان أكبر من هذه الفكرة بكثير، لأنه عليه أن يخاطب نفسه أولا ومن ثم يخاطب المستمعين، وبهذا ستصل فكرته".

وأضاف: "على الفنان أن يكون حقيقيا جدا وطبيعيا، ويخاطب أهل بلده في الأساس ليصل للعالمية، ومع بدايتى في كايروكى لم أفكر أن تكون فرقة عالمية، او ان تصل للمتحدثين باللغة الأنجليزية أو الفرنسية، ولكن هدفنا ان نصل لجمهورنا الذى يتحدث لغتنا".

وتابع: "لا أشعر باختلاف كبير في الغناء في دول حول العالم لا تتحدث بالعربية، خاصة أن الحضور يكون في الأغلب من الجاليات العربية التي تعيش في هذا البلد، وبالتالي هو عدد أقل ممن يحضرون في أي من حفلاتنا في مصر أو أي من البلاد العربية، ولكنها تجربة مختلفة، بالإضافة إلى أن الجولة الموسيقية مرهقة لأنك تقدم حفلة بشكل يومي بعدد أيام متتالية".

واستطرد: "هدفي من تقديم الموسيقى هو الاستمتاع بالموسيقى وكلمات الأغانى وليس لقتل الملل الذى يشعر به المستمع، ولكن الحفلات مختلفة لأن المعجبين يحضرون خصيصا لسماع الأغانى والاستمتاع بأجواء الحفلة، ولهذا قمنا بالعديد من التجارب، مثل إقامة حفلة في نفس يوم ماتش الأهلى والزمالك للتأكد من النظرية التي أفكر فيها".

واختتم عيد حديثه قائلا: "أريد تقديم حفلات في بلاد لم أتوقع الغناء فيها، مثل المكسيك أو بلاد أفريقية بعيدة، كما أننى أتمنى الغناء في بلاد أنا والفريق غير معروفين فيها، لأنه يهمنى أن آخذ الحاضرين في الحفلات لرحلة مختلفة وممتعة، أكثر من تسليتهم فقط".



أمير عيد يتحدث عن مفهوم العالمية عند الفنان



أمير عيد