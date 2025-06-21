شكرا لقرائتكم خبر عن السيناريست مريم نعوم: نهاية مسلسل "لام شمسية" كانت محيرة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الكاتبة مريم نعوم أن مسلسل لام شمسية كان من المفترض تقديمه عام 2020، إلا أن العمل تأجل لأسباب متعددة، ليبدأ التصوير بعد ذلك بفترة.



ابطال لام سمية



احتفالية لام شمسية فى المركز الكاثوليكى



الاب بطرس دانيال ومريم ناعوم



بطرس دانيال ومريم ناعوم

وأوضحت نعوم أن المشروع حظي بحماس كبير من المنتج محمد سعدي منذ بدايته.

وأضافت نعوم أن قصة المسلسل خضعت لمعالجات متعددة داخل ورشة الكتابة، حيث شارك فيها أكثر من كاتب، مشيرة إلى وجود نقاشات مستفيضة حول نهاية العمل، خاصة فيما يتعلق بمصير شخصية "وسام"، الذى قدمها الفنان محمد شاهين موضحة أنهم كانوا يميلون إلى أن ينال جزاءه، وهو ما تمت مناقشته مطولاً مع المخرج كريم الشناوي.



ثراء جبيل ويارا جبران



سرى وكريم الشناوى



صناع لام شمسية



على البيلى

وحرص عدد من أبطال وصناع مسلسل لام شمسية على حضور ندوة يقيمها المركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال، منهم الفنان محمد شاهين ويسرا اللوزى وثراء جبيل وفاتن سعيد ويارا جبران وسلمى زكى والطفل علي البيلي، والمخرج كريم الشناوى، ويدير الندوة الناقد الفني محمود عبد الشكور.

وكانت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر قد قررت تسليط الضوء على الأعمال الدرامية الهادفة ذات الرسالة الإنسانية، عن طريق إقامة ندوات خاصة مع أبطالها وصنّاعها، لمناقشتها مع جمهور المشاهدين المُهتمين بتلك الأعمال.

وقد تم اختيار هذا المسلسل تحديداً لتناوله من منظور إنساني بعض القضايا الاجتماعية الهامة، خاصة أنه تطرق إلى موضوعات لم تكن تقدم من قبل بجرأة، وطرح قضايا مهمة شديدة الحساسية تشغل فكر الشارع والمواطن المصري ألا وهي التحرش بالأطفال، حيث وضعنا صُنّاع المسلسل أمام المرآة لمواجهة تقاعسنا وتخاذلنا مع تلك المواضيع، والتحديات التي تواجهنا بسبب خوفنا من صورتنا أمام المجتمع، بحبكةٍ درامية متميّزة وتكامل كافة عناصره الفنية وتماسكها بسرداً درامياً مشوقاً.

مسلسل لام شمسية تم عرضه في موسم رمضان الماضى، وهو من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.