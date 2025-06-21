شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. طرح الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد غناء بوسى وهيفاء وهبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة فيلم سكوير الأغنية الدعائية لفيلم أحمد وأحمد بطولة النجمين أحمد السقا وأحمد فهمى، والمقرر طرحه في دور العرض يوم 2 يوليو المقبل، وتقدم الاغنية المطربة الشعبية بوسى والمطربة اللبنانية هيفاء وهبى بمشاركة النجم أحمد السقا، وجاءت الاغنية بمصاحبة مشاهد من الفيلم بطريقة الفيديو كليب.

ويظهر عدد من ضيوف شرف فيلم، على رأسهم غادة عبد الرازق التي تجسد دور راقصة في ملهى ليلي، إلى جانب طارق لطفي، حاتم صلاح، علي صبحي، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب وآخرين.

فيلم أحمد وأحمد من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال، ويلتقى أحمد السقا وأحمد فهمى لأول مرة وجهًا لوجه في السينما، حيث تعاون الثنائى في أكثر من عمل كضيوف شرف.