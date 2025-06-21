شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم أحمد وأحمد يتصدرون البوسترات الدعائية قبل عرضه فى السينمات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المنتجة لفيلم "أحمد وأحمد" عن البوسترات الرسمية للعمل، والذي يجمع لأول مرة بين النجمين أحمد السقا وأحمد فهمي في بطولة مزدوجة ينتظرها الجمهور بشغف، حيث تصدر كل بطل في الفيلم لبوستر منفرد وعلى رأسهم السقا وفهمى وجيهان الشماشرجى.

ويظهر النجمان على البوسترات بشكل منفرد وجماعي، حيث طغى الطابع التشويقي والكوميدي على التصميم، ما أثار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وزاد من حماس الجمهور لعرض الفيلم، كما تصدر ضيوف الشرف في الفيلم على بوسترات أخرى ومنهم الفنانة غادة عبد الرازق والفنان أحمد الرافعى.



احمد واحمد

ومن المقرر طرح الفيلم في دور العرض 2 يوليو المقبل، حيث يُعد أحد أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم السينمائي، خاصة مع عودة السقا للأدوار الكوميدية، وظهور فهمي في توليفة جديدة تجمع بين الكوميديا والحركة.

فيلم أحمد وأحمد بطولة النجوم أحمد السقا وأحمد فهمى وجيهان الشماشرجى، وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم غادة عبد الرازق وأحمد الرافعى، وآخرون، والفيلم من إنتاج فيلم سكوير للمنتج أحمد بدوى، وينتمي إلى نوعية أفلام الأكشن الكوميدي، حيث يدور في إطار من المغامرات والمواقف الطريفة التي تجمع بين شخصيتي "أحمد" و"أحمد" في حبكة غير متوقعة.







