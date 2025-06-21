شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين وعدد من صناع مسلسل لام شمسية يحضرون ندوة المركز الكاثوليكى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص عدد من أبطال وصناع مسلسل لام شمسية على حضور ندوة يقيمها المركز الكاثوليكى برئاسة الأب بطرس دانيال، منهم الفنان محمد شاهين وثراء جبيل وفاتن سعيد ويارا جبران وسلمى زكى والطفل علي البيلي، ويدير الندوة الناقد الفني محمود عبد الشكور .



ابطال لام سمية



احتفالية لام شمسية فى المركز الكاثوليكى



الاب بطرس دانيال ومريم ناعوم



بطرس دانيال ومريم ناعوم

وكانت اللجنة العُليا لمهرجان المركز الكاثوليكي برئاسة الأب بطرس دانيال وعضوية الأستاذ مجدي سامي والأستاذ ميشيل ماهر قد قررت تسليط الضوء على الأعمال الدرامية الهادفة ذات الرسالة الإنسانية، عن طريق إقامة ندوات خاصة مع أبطالها وصنّاعها، لمناقشتها مع جمهور المشاهدين المُهتمين بتلك الأعمال.



ثراء جبيل ويارا جبران



سرى وكريم الشناوى



صناع لام شمسية



على البيلى



كريم الشناوى ومحمد سرى



كريم الشناوى



محمد سرى مدير المشروعات فى ميديا هب

وقد تم اختيار هذا المسلسل تحديداً لتناوله من منظور إنساني بعض القضايا الاجتماعية الهامة، خاصة أنه تطرق إلى موضوعات لم تكن تقدم من قبل بجرأة، وطرح قضايا مهمة شديدة الحساسية تشغل فكر الشارع والمواطن المصري ألا وهي التحرش بالأطفال، حيث وضعنا صُنّاع المسلسل أمام المرآة لمواجهة تقاعسنا وتخاذلنا مع تلك المواضيع، والتحديات التي تواجهنا بسبب خوفنا من صورتنا أمام المجتمع، بحبكةٍ درامية متميّزة وتكامل كافة عناصره الفنية وتماسكها بسرداً درامياً مشوقاً.



محمد شاهين وثراء جبيل



محمد شاهين



مريم ناعوم ومحمد شاهين

مسلسل لام شمسية تم عرضه في موسم رمضان الماضى، وهو من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.



ندوة لام شمسية بحضور نجوم العمل



يارا جبران وعلى البيلى



ياسمينا العبد