شكرا لقرائتكم خبر عن بالتزامن مع عرضه.. أبطال فات الميعاد فى لحظة عفوية بالكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الفنان محمد على رزق عن صورة من كواليس مسلسل فات الميعاد بطولة أسماء أبو اليزيد وأحمد مجدى ومحمود البزاوى، حيث جمعت الصورة كلا من محمد على رزق وأحمد مجدى وفدوى عابد، ظهر فيها الفنانون وهم في لحظة مرحة خلف الكاميرا، وحقق العمل نجاحا منذ انطلاق عرضه على شبكة قنواتdmc ومنصة watch it.



فات الميعاد

يذكر أن مسلسل فات الميعاد مكون من 30 حلقة، ومن تأليف عاطف ناشد وإسلام أدهم وناصر عبدالحميد، وإخراج سعد هنداوي، بطولة أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد علي رزق، أحمد صفوت، هاجر عفيفي، محمد أبو داوود، وعدد آخر من الفنانين، إنتاج شركة سكوير ميديا للمنتج إبراهيم حمودة.

ويقدم محمد على رزق شخصية جديدة عليه، خاصة أنه يجيد مثل تلك الشخصيات وتركيبتها، حيث يقدم شخصية شعبية وهى بائع في وكالة البلح، على أن تتضمن الشخصية تفاصيل عديدة، حيث إنه وأحمد مجدى شقيقان ويقفان ويحبان بعضهما للغاية ويضربان مثالا في الشهامة والرجولة.